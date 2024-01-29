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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عشبة رخيصة تعالج الاكتئاب وتطرد السموم من جسمك

الاكتئاب
الاكتئاب

اليانسون هو عشب شائع يستخدم في الطهي والطب التقليدي ويستخدم في الأدوية التقليدية لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات الصحية.

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فيما يلي بعض الفوائد الصحية المحتملة لليانسون وفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا:

تحسين الهضم
اليانسون هو مكون شائع في الأدوية العشبية المستخدمة لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم والغازات والانتفاخ ويحتوي اليانسون على مركبات نشطة، مثل الأنيثول، التي لها تأثيرات مهدئة على الجهاز الهضمي.

تخفيف آلام الدورة الشهرية
اليانسون هو علاج منزلي شائع لألم الدورة الشهرية ويحتوي اليانسون على مركبات نشطة، مثل الأنيثول، التي لها تأثيرات مشابهة لهرمون الإستروجين.

يمكن أن يساعد هذا في تخفيف الأعراض المرتبطة بالدورة الشهرية، مثل تقلصات الرحم والصداع وآلام الثدي.

زيادة إدرار البول
اليانسون هو مدر للبول طبيعي، مما يعني أنه يساعد على زيادة إنتاج البول يمكن أن يساعد ذلك في طرد السموم من الجسم وتخفيف احتباس السوائل.

تحسين الصحة العقلية
اليانسون قد يساعد في تحسين الصحة العقلية و يحتوي اليانسون على مركبات نشطة، مثل الأنيثول، التي لها تأثيرات مهدئة ومضادة للاكتئاب ويمكن أن يساعد هذا في تخفيف التوتر والقلق والاكتئاب.

تعزيز المناعة
اليانسون قد يساعد في تعزيز المناعة، حيث يحتوي اليانسون على مركبات نشطة، مثل الأنيثول، التي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد هذا في حماية الجسم من العدوى.

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