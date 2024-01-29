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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لو مش بتحب الشطة فايتك كتير.. فوائد عديدة وجمال للبشرة

شطة
شطة

الفلفل الحار هو نوع من أنواع الفلفل الحاوي على مركب الكابسايسين، وهو المركب المسؤول عن طعمه الحار.

 

 يُستخدم الفلفل الحار في العديد من الأطباق حول العالم، ويُعرف بفوائده الصحية العديدة.

 

فيما يلي بعض فوائد الفلفل الحار وفقا لما جاء في موقع بولد سكاي:

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تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية: يساعد الفلفل الحار على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ورفع مستويات الكوليسترول الجيد. كما أنه يساعد على خفض ضغط الدم، وتحسين تدفق الدم.


تقوية جهاز المناعة: يحتوي الفلفل الحار على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على تقوية جهاز المناعة، مثل فيتامين سي، وفيتامين أ، والبوتاسيوم.


فقدان الوزن: يساعد الفلفل الحار على زيادة معدل الأيض، مما يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية. كما أنه يساعد على كبح الشهية.

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تحسين صحة الدماغ: يساعد الفلفل الحار على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، مما قد يساعد على الحماية من الإصابة بأمراض الدماغ مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون.


تقليل خطر الإصابة بالسرطان: قد يساعد الفلفل الحار على تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون وسرطان المعدة.


تحسين صحة البشرة: يساعد الفلفل الحار على تحفيز إنتاج الكولاجين، مما يساعد على تحسين مظهر البشرة كما أنه يساعد على تقليل حب الشباب.


نصائح لتناول الفلفل الحار

على الرغم من فوائد الفلفل الحار العديدة، إلا أنه من المهم تناوله باعتدال. يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الفلفل الحار إلى تهيج المعدة، وزيادة التبول، وزيادة التعرق.

 

كما يجب تجنب تناول الفلفل الحار إذا كنت تعاني من قرحة المعدة، أو إذا كنت تتناول أدوية معينة، مثل أدوية ضغط الدم أو أدوية السكري. 

الفلفل الحار الكوليسترول الضار تحسين تدفق الدم تحسين صحة الدم تحسين صحة الدماغ تحسين صحة البشرة تقوية جهاز المناعة تعزيز صحة القلب جهاز المناعة خفض مستويات الكوليسترول خفض ضغط الدم فوائد الفلفل الحار

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