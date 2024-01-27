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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الفراولة تمنح الجسم عدد كبير من الفوائد غير المتوقعة

الفراولة
الفراولة

الفراولة هي فاكهة لذيذة وغنية بالعناصر الغذائية، وهي مصدر جيد لمضادات الأكسدة وفيتامين C والبوتاسيوم والألياف.

ووفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا تتمتع الفراولة بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك:

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تحسين صحة القلب: تساعد مضادات الأكسدة في الفراولة على حماية خلايا القلب من التلف، مما قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.


تعزيز صحة الدماغ: تساعد مضادات الأكسدة في الفراولة أيضًا على حماية خلايا الدماغ من التلف، مما قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف.


تحسين صحة الجهاز الهضمي: تساعد الألياف في الفراولة على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.


تعزيز صحة البشرة: تساعد مضادات الأكسدة في الفراولة على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، مما قد يساعد في الوقاية من التجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى.
دعم فقدان الوزن: الفراولة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما يجعلها خيارًا جيدًا لفقدان الوزن أو الحفاظ على وزن صحي.

الفراولة الشيخوخة الوقاية من التجاعيد تحسين صحة القلب تنظيم حركة الأمعاء صحة الجهاز الهضمي علامات الشيخوخة صحة القلب فقدان الوزن فيتامين C

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