الفراولة تمنح الجسم عدد كبير من الفوائد غير المتوقعة

الفراولة هي فاكهة لذيذة وغنية بالعناصر الغذائية، وهي مصدر جيد لمضادات الأكسدة وفيتامين C والبوتاسيوم والألياف.

ووفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا تتمتع الفراولة بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك:

تحسين صحة القلب: تساعد مضادات الأكسدة في الفراولة على حماية خلايا القلب من التلف، مما قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.



تعزيز صحة الدماغ: تساعد مضادات الأكسدة في الفراولة أيضًا على حماية خلايا الدماغ من التلف، مما قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف.



تحسين صحة الجهاز الهضمي: تساعد الألياف في الفراولة على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.



تعزيز صحة البشرة: تساعد مضادات الأكسدة في الفراولة على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، مما قد يساعد في الوقاية من التجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى.

دعم فقدان الوزن: الفراولة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما يجعلها خيارًا جيدًا لفقدان الوزن أو الحفاظ على وزن صحي.