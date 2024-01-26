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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسبب طبيب التجميل .. تسريب تسجيل صوتي صادم يتهم ريهام سعيد بالنصب

ريهام سعيد
ريهام سعيد

أثارت أزمة ريهام سعيد ضجة كبيرة على السوشيال ميديا مؤخرا بسبب تشوه وجهها بعد عملية تجميل لإخفاء علامات تقدم السن. 

وظهرت ريهام سعيد منذ أيام على مواقع التواصل الاجتماعي ويوجد تغيير كبير بوجهها خاصة في منطقة العين والحاجبين وبهما انتفاخ وتشوه شديد.

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واتهمت ريهام سعيد طبيبا لبنانيا بتشويه وجهها وأنها لن تسكت على حقها وستقاضيه.

التسجيل الصوتي

ولكن ظهر مؤخرا تسريب صوتي جديد للإعلامية ريهام سعيد يتضح فيه أنها فعلت كل هذه الضجة من أجل الدعاية للطبيب نفسه وأن كل هذا التشوه ليس حقيقيًا.

رد ريهام سعيد


نفت الإعلامية ريهام سعيد الاتهام الموجه لها بالنصب على الجمهور وخداعهم من أجل الدعاية لطبيب تجميل في لبنان.

وأكدت ريهام سعيد أنها تعرضت للتشوه بالفعل بسبب وأنه ليس من المنطقي أن الطبيب يسرب تسجيل صوتي لامرأة اتفقت معه على هذه التمثيلية من أجل الدعاية وأنه لن يكشف الخدعة بنفسه إن كانت صحيحة.

ريهام سعيد
ريهام سعيد

واليكم نص احدث منشور للإعلامية  ريهام سعيد هذا المنشور على صفحتها على انستجرام مؤخرا

 "لن ارد علي هذا الهذي و لن انجرف لحرب ليس بها اي جدوي . طريقي التقارير الطبيه و القضاء .هو يا جماعه لما حد يسرب صوت لواحده هاتعمل له اعلان لو النتيجة كويسه ده يقلل مني وده ايه دخله في انه شوهني؟ وهو في دكتور يسرب صوت المريضه؟ فين نقابه الاطباء اللبنانيه؟ اقسم بالله العظيم حقي راجع".

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