ازمة الشتاء.. اكتشف طرق علاج الإمساك

يعاني الكثير من الناس من الإمساك من وقت لآخر ولكنه يزداد خلال فصل الشتاء وهو حالة تتميز بحركة الأمعاء غير المنتظمة أو الصعبة.

و يمكن أن يكون الإمساك مزعجًا للغاية، ويمكن أن يؤدي إلى أعراض أخرى مثل الانتفاخ وآلام البطن.

وفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا نعرض لكم بعض الطرق الطبيعية التي تساعد في علاج الامساك خلال الشتاء

زيادة تناول الألياف: تعتبر الألياف من أهم العناصر الغذائية لصحة الجهاز الهضمي، فهي تساعد على زيادة حجم البراز وجعله أكثر ليونة، مما يسهل عملية الهضم. يمكن الحصول على الألياف من مجموعة متنوعة من الأطعمة، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.



شرب الكثير من السوائل: تساعد السوائل على ترطيب البراز، مما يجعله أسهل في المرور عبر الجهاز الهضمي. يوصى بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من السوائل يوميًا، بما في ذلك الماء وعصير الفاكهة والشاي.



ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد التمارين الرياضية على تحريك الأمعاء، مما يساعد على منع الإمساك. يوصى بممارسة 30 دقيقة من التمارين الرياضية الخفيفة إلى المعتدلة معظم أيام الأسبوع.

حاول الذهاب إلى المرحاض في نفس الوقت كل يوم، حتى لو لم تكن تشعر بالحاجة إلى ذلك.

استخدم مسهلات طبيعية، مثل عصير التفاح أو الكمثرى أو الموز.



إذا كنت تعاني من الإمساك المزمن، فاستشر طبيبك.

إليك بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في علاج الإمساك:

عصير التفاح: يحتوي عصير التفاح على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، والتي يمكن أن تساعد في زيادة حجم البراز وجعله أكثر ليونة.

عصير الكمثرى: يحتوي عصير الكمثرى على ألياف قابلة للذوبان، والتي يمكن أن تساعد في زيادة حجم البراز وجعله أكثر ليونة.

الموز: يحتوي الموز على ألياف غير قابلة للذوبان، والتي يمكن أن تساعد في زيادة حجم البراز وجعله أكثر ليونة.

الحليب الدافئ مع العسل: يمكن أن يساعد الحليب الدافئ مع العسل في تليين البراز و جعل عملية الهضم أسهل.

الزنجبيل: يمكن أن يساعد الزنجبيل في تحريك الأمعاء، مما يساعد على منع الإمساك.

إذا كنت تعاني من الإمساك، فحاول اتباع النصائح المذكورة أعلاه. إذا لم تتحسن حالتك، فاستشر طبيبك.