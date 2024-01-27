سعر صادم.. فستان أنغام الثاني في حفل الرياض | شاهد

جذبت الفنانة المصرية أنغام أنظار جمهور السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة بعد ظهورها في حفل الرياض



و ظهرت الفنانة أنغام بفستانين مختلفين خلال حفل الرياض ولكن الفستان الأخير حاز على إعجاب الجمهور واهتمامهم

ووصل سعر فستان انغام الاخير ل 55 الف جنيه من تصميم راشيل جيلبرت وهو مقارنة بأسعار فساتين النجوم في الحفلات يعد رخيص جدا

وكان فستان أنغام بحفل الرياض أنيق وبسيط وغير متكلف مصنوع من الساتان الأسود به قطعة اكسسوار فضية

وكان فستان أنغام ذو كتف واحد منفوش واكتفت به ولم ترتدي اى اكسسوارات معه في منطقة الصدر واكتفت بالخلق والخاتم