أسرع علاج.. كيف تتخلص من تنميل الأطراف في دقائق؟

التنميل هو فقدان الإحساس أو الوخز في جزء من الجسم ويمكن أن يحدث بسبب مجموعة متنوعة من الأسباب، بما في ذلك الضغط على الأعصاب، ونقص تدفق الدم، والإصابة، والأمراض المزمنة.

فيما يلي بعض الحلول المنزلية التي يمكن أن تساعد في تخفيف التنميل بسرعة وفقا لما جاء في موقع هيلث:

الراحة: إذا كان التنميل ناتجًا عن الضغط على الأعصاب، فإن أفضل طريقة لعلاجه هي الراحة و حاول رفع الطرف المصاب ب التنميل ووضعه في وضع مريح.



الحرارة أو البرودة: يمكن أن يساعد تطبيق الحرارة أو البرودة على المنطقة التى تعاني من التنميل في تقليل الالتهاب والتورم وإذا كنت تعاني من ألم أو التهاب، جرب تطبيق كمادة باردة لمدة 20 دقيقة في المرة الواحدة، عدة مرات في اليوم و إذا كنت تعاني من خدر، جرب تطبيق كمادة دافئة لمدة 20 دقيقة في المرة الواحدة، عدة مرات في اليوم.

كمادات القدم



التدليك: يمكن أن يساعد التدليك في تحسين تدفق الدم إلى المنطقة المصابة وتخفيف الألم والتورم واطلب من شخص ما أن يدلك مكان التنميل برفق لمدة 10-15 دقيقة، عدة مرات في اليوم.

الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية: يمكن أن تساعد مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين، في تخفيف الألم والتورم.



تنبيه

إذا استمر التنميل أو ساء، فمن المهم استشارة الطبيب وقد يوصي الطبيب بإجراء فحوصات لتحديد السبب الأساسي لانه قد يكون علامة على مشكلة خطيرة