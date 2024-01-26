تسببت في غيابه عن عرض الفيلم.. مخاطر عملية خالد الصاوي

لفت أنظار الجماهير غياب الفنان خالد الصاوي عن حضور عرض فيلمه الجديد 404 الذي ظهر فيه كضيف شرف مؤثر.

قال خالد الصاوي إن سبب تغيبه عن حضور عرض الفيلم هو إجراء عملية تركيب ضرس داخل الفم.

واعتبر البعض أن عملية تركيب الضرس الخاصة بالفنان خالد الصاوي من الإجراءات الطبية البسيطة التي لا تؤثر بشكل كبير على حياة الإنسان اليومية، ولكن ما لا يعلمه كثيرون أن لها مضاعفات عديدة.

وعانى خالد الصاوي خلال السنوات الأخيرة من حياته من عده مشكلات صحية كان من بينها التهاب الكبد والانزلاق الغضروفي وكل هذا يجعله أكثر عرضة للشعور بالألم فضلا عن التقدم في السن.

خالد الصاوي

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك تُشكِّل جراحة زراعة الأسنان التى أجراها الفنان خالد الصاوي بعض المخاطر الصحية.

تتضمن المخاطر:

التهاب في مكان زراعة الضرس

إصابة أو تلف البنيات المحيطة، مثل الأسنان أو الأوعية الدموية الأخرى

تلف الأعصاب، الذي يمكن أن يسبب الشعور بالألم أو الخدر أو الوخز في أسنانك الطبيعية أو اللثة أو الشفاه أو الذقن

مشاكل الجيوب الأنفية، عندما يتم وضع زراعات الأسنان في الفك العلوي فإن ذلك يبرز في تجاويف الجيوب الأنفية.