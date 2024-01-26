بذور الكتان كلمة السر في صحة وجمال النساء

بذور الكتان هي بذور صغيرة بنية اللون من نبات الكتان، وهي مصدر غني بالألياف الغذائية والعناصر الغذائية الأخرى، مثل أوميجا 3 والبوليفينول.

ووفقا لما جاء في موقع فارمسي فإن بذور الكتان بالعديد من الفوائد الصحية للنساء، بما في ذلك:

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية: تساعد الألياف الغذائية في بذور الكتان على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يساعد على حماية القلب والأوعية الدموية من الأمراض كما أن أوميجا 3 الموجودة في بذور الكتان لها خصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تنظيم الدورة الشهرية: تحتوي بذور الكتان على مركبات تسمى الليجنان، والتي لها خصائص مماثلة لهرمون الإستروجين يمكن أن يساعد تناول بذور الكتان في تنظيم الدورة الشهرية وتحسين أعراض الدورة الشهرية، مثل الآلام والتشنجات.

تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي: تشير الدراسات إلى أن بذور الكتان قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي وذلك لأن الليجنان الموجودة في بذور الكتان يمكن أن تمنع نمو الخلايا السرطانية.

تحسين صحة العظام: تساعد الألياف الغذائية في بذور الكتان على امتصاص الكالسيوم من الأمعاء، مما يساعد على الحفاظ على صحة العظام كما أن أوميجا 3 الموجودة في بذور الكتان لها خصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

تقليل خطر الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض: يمكن أن تساعد بذور الكتان في تقليل مستويات الأندروجين لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض وذلك لأن الليجنان الموجودة في بذور الكتان يمكن أن تمنع إنتاج الأندروجين.