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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للحالات الشديدة.. أهم أدوية علاج الأرق

صدى البلد

يلعب تغيير العادات اليومية دورا كبيرا في علاج الأرق لكن في بعض الأحيان يكون الأمر أشد قوة وصعوبة.

ووفقا لما جاء في موقع فارمسي في حالة عدم قدرة العلاجات الطبيعية  على المساعدة في علاج الأرق، هناك العديد من أنواع الأدوية المختلفة المتاحة لعلاج الأرق، بما في ذلك:

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المهدئات، مثل البنزوديازيبينات، والتي يمكن أن تساعدوعلى النوم بسرعة ومع ذلك يمكن أن تسبب هذه الأدوية آثارًا جانبية أخرى.

مضادات الاكتئاب، مثل الميلاتونين، يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أفضل ولفترة أطول.

مضادات الذهان، مثل زولبيديم، يمكن أن تساعدك على النوم بسرعة ومع ذلك يمكن أن تسبب هذه الأدوية آثارًا جانبية أخرى، مثل النعاس أثناء النهار.

إذا كنت تعاني من الأرق، فحاول تجنب التفكير في مشاكلك أو قلقك قبل النوم بدلاً من ذلك، ركز على شيء مريح.

إذا كنت لا تستطيع النوم بعد 20 دقيقة، قم من السرير وقم بنشاط هادئ حتى تشعر بالنعاس.

إذا كنت لا تزال تعاني من الأرق بعد تجربة العلاجات غير الدوائية، تحدث إلى طبيبك.

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