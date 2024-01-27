فوائد غير متوقعة لتناول العيش الشامي

يعتقد الكثير من الأشخاص أن دقيق الذرة الذي يدخل في صناعة العيش الشامي والمخبوزات الأخرى ضار وليس له فوائد

فيما يلي أهم فوائد الدقيق الذرة الذي يصنع منه العيش الشامي وذلك وفقا لما جاء في موقع فارمسي

خالي من الجلوتين

دقيق الذرة هو مصدر طبيعي خالٍ من الجلوتين ، مما يجعله خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية الغلوتين أو مرض الاضطرابات الهضمية.

غني بالألياف

دقيق الذرة مصدر جيد للألياف ، والتي يمكن أن تساعد في تحسين الهضم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2.

غني بمضادات الأكسدة

دقيق الذرة غني بمضادات الأكسدة ، والتي يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

غني بالفيتامينات والمعادن

دقيق الذرة مصدر جيد للعديد من الفيتامينات والمعادن ، بما في ذلك فيتامين ب ، والمغنيسيوم ، والحديد ، والزنك.

فوائد_الزنك

فيما يلي بعض الأمثلة المحددة لكيفية استفادة صحتك من دقيق الذرة:

صحة القلب

يمكن أن تساعد الألياف الموجودة في دقيق الذرة على خفض الكوليسترول ، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

صحة الجهاز الهضمي

يمكن أن تساعد الألياف الموجودة في دقيق الذرة على تعزيز حركة الأمعاء ، مما قد يساعد في الوقاية من الإمساك.

صحة العين

تحتوي دقيق الذرة على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية العينين من التلف ، مما قد يقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والتنكس البقعي المرتبط بالعمر.

صحة العظام

يوفر دقيق الذرة كمية جيدة من المغنيسيوم ، وهو معدن مهم لصحة العظام