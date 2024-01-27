عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد غير متوقعة لتناول العيش الشامي

صدى البلد

يعتقد  الكثير من الأشخاص أن دقيق الذرة الذي يدخل في صناعة العيش الشامي والمخبوزات الأخرى ضار وليس له فوائد

فيما يلي أهم فوائد الدقيق الذرة الذي يصنع منه العيش الشامي وذلك وفقا لما جاء في موقع فارمسي

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

مشروب يحمي من أمراض الرئة المزمنة ونزلات البرد ويقضي على التوتر

خالي من الجلوتين
دقيق الذرة هو مصدر طبيعي خالٍ من الجلوتين ، مما يجعله خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية الغلوتين أو مرض الاضطرابات الهضمية.

غني بالألياف
دقيق الذرة مصدر جيد للألياف ، والتي يمكن أن تساعد في تحسين الهضم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2.

غني بمضادات الأكسدة
دقيق الذرة غني بمضادات الأكسدة ، والتي يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

غني بالفيتامينات والمعادن
دقيق الذرة مصدر جيد للعديد من الفيتامينات والمعادن ، بما في ذلك فيتامين ب ، والمغنيسيوم ، والحديد ، والزنك.

فوائد_الزنك
فوائد_الزنك

فيما يلي بعض الأمثلة المحددة لكيفية استفادة صحتك من دقيق الذرة:

صحة القلب
يمكن أن تساعد الألياف الموجودة في دقيق الذرة على خفض الكوليسترول ، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

صحة الجهاز الهضمي
يمكن أن تساعد الألياف الموجودة في دقيق الذرة على تعزيز حركة الأمعاء ، مما قد يساعد في الوقاية من الإمساك.

صحة العين
تحتوي دقيق الذرة على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية العينين من التلف ، مما قد يقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والتنكس البقعي المرتبط بالعمر.

صحة العظام
يوفر دقيق الذرة كمية جيدة من المغنيسيوم ، وهو معدن مهم لصحة العظام

دقيق الذرة الإصابة بأمراض القلب الاضطرابات الهضمية العيش الشامي الكوليسترول أمراض القلب والسكري امراض القلب تحسين الهضم صحة الجهاز الهضمي صحة القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

أقل جرام بـ 2566 جنيها.. قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

مفاجأة | مدرب الأهلي السابق يقترب من قيادة بيراميدز

سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 أمام الجنيه

بفستان الفرح.. أول صورة لـ رامي صبري مع شقيقته بعد عقد قرانها

مرتب فيتوريا يثير غضب حسام حسن وصدمة حسن شحاتة

سيارة بـ 8 ملايين جنيه وبنطلون غريب.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور

موضوعات متعلقة

3 مفاجآت جديدة من هاني الناظر .. ماذا فعل؟

الفراولة تمنح الجسم عدد كبير من الفوائد غير المتوقعة

ازمة الشتاء.. اكتشف طرق علاج الإمساك

للحالات الشديدة.. أهم أدوية علاج الأرق

سهران ومش عارف تنام.. إليك أفضل طرق علاج الأرق

سعر صادم.. فستان أنغام الثاني في حفل الرياض | شاهد

نواة التمر تعالج أمراضا خطيرة وتصنع منها الأدوية.. أبرزها تفتيت حصوات الكلى

بسبب طبيب التجميل .. تسريب تسجيل صوتي صادم يتهم ريهام سعيد بالنصب

ترشيحاتنا

دعاء الشفاء للأبناء .. للتخلص من الأمراض والكروب

هذا المكان | مَن يحدد أسعار الذهب في مصر؟ فيديو

مضى للزمالك 3 سنين| شوبير يعلن خبرا مثيرا عن نجم الأهلي السابق

سيطرة مصرية| الجوائز الفردية للأفضل في بطولة أمم إفريقيا

كيف تموت النجوم .. ظاهرة فلكية غريبة يشرحها العلماء

الحبس 6 أشهر عقوبة مراسلة شخص إلكترونيًا دون موافقته بالقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بقلاوة المكسرات والفواكة المجففة

فوائد غير متوقعة لتناول العيش الشامي

فوائد حليب الماعز للجسم .. لن تتوقع

3 مفاجآت جديدة من هاني الناظر .. ماذا فعل؟

فيديو

هتكون معانا قريبًا .. مفيدة شيحة تكشف للجمهور عن الحالة الصحية لسهير جودة |فيديو

النهر الأحمر.. رعب في بريطانيا بسبب ظهور هذه العلامة

وزير الدفاع يشهد بحث تطوير الشخصية المصرية للحفاظ على الولاء للوطن وسط التحديات.. صور وفيديو

تسببوا في ارتفاع أسعاره.. القبض على أكبر محتكرين لسوق الذهب بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ