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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروب يحمي من أمراض الرئة المزمنة ونزلات البرد ويقضي على التوتر

التليو
التليو

التليو هو أحد الأعشاب التى تمتلك فوائد صحية عديدة للجسم وكان يستخدم منذ قرون في الطب التقليدي الهندي والصيني.

ووفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا فإن التليو يمتلك مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك:

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تحسين صحة الجهاز الهضمي: يساعد التليو على تعزيز الهضم ومنع الإمساك والإسهال كما أنه يساعد على تخفيف الانتفاخ والغازات.

تقوية الجهاز المناعي: يحتوي التليو على خصائص مضادة للأكسدة تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة، كما أنه يساعد على تعزيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، مما يساعد على مكافحة العدوى.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية: يساعد التليو على خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، كما أنه يساعد على توسيع الأوعية الدموية، مما يحسن تدفق الدم.

تقليل التوتر والقلق: يحتوي التليو على خصائص مهدئة تساعد على تقليل التوتر والقلق كما أنه يساعد على تعزيز النوم الجيد.

تحسين صحة الجهاز التنفسي: يساعد التليو على تخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، مثل السعال واحتقان الأنف، كما أنه يساعد على علاج التهاب الشعب الهوائية ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

التليو الانسداد الرئوي الانسداد الرئوي المزمن الانتفاخ والغازات التهاب الشعب الهوائية القلب والأوعية الدموية الكوليسترول تحسين صحة القلب تحسين صحة الجهاز التنفسي تقوية الجهاز المناعي تحسين صحة الجهاز الهضمي تقليل التوتر تعزيز النوم توسيع الأوعية الدموية

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