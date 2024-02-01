طريقة عمل طاجن اللحم بالخضار والعجين

يعد طاجن اللحم بالخضار من الأكلات الشهية التى تمنح الجسم قدرا كبيرا من الشبع وتسد جوع الشتاء.

نعرض لكم طاجن اللحم بالخضار من خلال خطوات الشيف بسمة السباعي.



مقادير طاجن اللحم بالخضار:

½ كيلو كيلو لحم بقرى مكعبات صغيرة

2 عدد فلفل مقطع مكعبات

2 عدد طماطم مقطع مكعبات

1 عدد جزر مقطع مكعبات

2 عدد بصل مكعبات

2 كوب مياه

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل اسود

1 ملعقة صغيرة بهارات لحم

½ ملعقة صغيرة قرفة بودر

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

رشة جوزة الطيب

2 ملعقة كبيرة زبدة

عجينة بيتزا أو اى نوع تغطيه للطاجن

طريقة عمل طاجن اللحم بالخضار

يشوح اللحم في الزبدة أو زيت زيتون على النار مع التوابل

حتى يصير لونه ذهبي

ثم يضاف باقي المكونات

وتضاف الماء ويترك حتى النضج

ثم يوزع في طاجن

يغطى طاجن اللحم بالخضار بكمية العجين ويدخل الفرن 15 دقيقة ويخرج من الفرن ويقدم ساخنا