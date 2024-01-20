عادة شائعة في الشتاء تسبب السكتة القلبية ..هيئة الدواء تحذر منها |تفاصيل

حذرت هيئة الدواء من الاستحمام بالماء شديد السخونة وهو من أكثر العادات الشائعة في فصل الشتاء لكن ما لا يعرفه كثيرون أنه يسبب أضرارا صحية خطيرة.

وأشار متخصصون إلى أن الاستحمام بالماء شديد السخونة قد يكون تجربة ممتعة ومريحة، ولكن يمكن أن يكون له أيضًا بعض الآثار الجانبية الضارة.

فيما يلي بعض الأضرار المحتملة للاستحمام بالماء شديد السخونة وفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا

جفاف الجلد:

يمكن أن يؤدي الاستحمام بالماء الساخن إلى تجفيف الجلد عن طريق إزالة الزيوت الطبيعية التي تحميه ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور الجلد الجاف والمتقشر والمتشقق.

تهيج الجلد:

يمكن أن يؤدي الاستحمام بالماء الساخن إلى تهيج الجلد، خاصةً إذا كان لديك بشرة حساسة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور احمرار وحكة وطفح جلدي.

انخفاض ضغط الدم:

يمكن أن يؤدي الاستحمام بالماء الساخن إلى انخفاض ضغط الدم، خاصةً إذا كان لديك تاريخ من انخفاض ضغط الدم ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الدوار والدوخة وحتى الإغماء.

زيادة معدل ضربات القلب:

يمكن أن يؤدي الاستحمام بالماء الساخن إلى زيادة معدل ضربات القلب، خاصةً إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

فقدان السوائل:

يمكن أن يؤدي الاستحمام بالماء الساخن إلى فقدان السوائل، خاصةً إذا كنت تستحم لفترة طويلة و يمكن أن يؤدي ذلك إلى الجفاف، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى.