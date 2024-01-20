عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عادة شائعة في الشتاء تسبب السكتة القلبية ..هيئة الدواء تحذر منها |تفاصيل

القلب
القلب

حذرت هيئة الدواء من الاستحمام بالماء شديد السخونة وهو من أكثر العادات الشائعة في فصل الشتاء لكن ما لا يعرفه كثيرون أنه يسبب أضرارا صحية خطيرة.

وأشار متخصصون إلى أن الاستحمام بالماء شديد السخونة قد يكون تجربة ممتعة ومريحة، ولكن يمكن أن يكون له أيضًا بعض الآثار الجانبية الضارة.

أول تصريح بعد خروجه من المستشفى|أهم المعلومات عن أزمة بيومي فؤاد الصحية

بعد انتشاره بالمدارس.. أعراض مرض الجدري| تعرف عليها

فيما يلي بعض الأضرار المحتملة للاستحمام بالماء شديد السخونة وفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا

جفاف الجلد: 

يمكن أن يؤدي الاستحمام بالماء الساخن إلى تجفيف الجلد عن طريق إزالة الزيوت الطبيعية التي تحميه ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور الجلد الجاف والمتقشر والمتشقق.

تهيج الجلد:

يمكن أن يؤدي الاستحمام بالماء الساخن إلى تهيج الجلد، خاصةً إذا كان لديك بشرة حساسة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور احمرار وحكة وطفح جلدي.

انخفاض ضغط الدم:

يمكن أن يؤدي الاستحمام بالماء الساخن إلى انخفاض ضغط الدم، خاصةً إذا كان لديك تاريخ من انخفاض ضغط الدم ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الدوار والدوخة وحتى الإغماء.

زيادة معدل ضربات القلب: 

يمكن أن يؤدي الاستحمام بالماء الساخن إلى زيادة معدل ضربات القلب، خاصةً إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

فقدان السوائل:

 يمكن أن يؤدي الاستحمام بالماء الساخن إلى فقدان السوائل، خاصةً إذا كنت تستحم لفترة طويلة و يمكن أن يؤدي ذلك إلى الجفاف، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى.

الاستحمام الاستحمام بالماء الساخن الاثار الجانبية الجلد الجاف السخونة الماء الساخن انخفاض ضغط الدم هيئة الدواء هيئة الدواء تحذر جفاف الجلد ضربات القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد تخطيه الـ4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي...ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

رمضان صبحي في الأهلي.. مفاجأة لجماهير الأحمر وصدمة لـ الزمالك للمرة العاشرة

مفاجأة سعيدة للمصريين بشأن الدولار

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

الأب سمح لـ دجال بممارسة الحرام مع ابنته في الجيزة..ما القصة؟

موضوعات متعلقة

طرق طبيعية تخلصك من الحموضة نهائيا

مش واحد| اعرف الفرق بين معدل ضربات القلب والنبضات

خلي بالك.. علامات البرد تكشف نوعا شرسا من السرطان

بيشغل الجسم كله .. إزاي تحافظ على صحة الدماغ

أبرزها الوجبات السريعة.. أطعمة تدمر الكبد وتضر الجسم

اعرف الفرق بين التليف والانسداد الرئوي

في الجو البرد.. إزاى تحمى نفسك من برودة الأطراف

يحمي الخلايا من التلف ويقضى على البرد.. عشب يمتلك فوائد خارقة

ترشيحاتنا

ما هي تداعيات التوتر بين إثيوبيا والصومال على دول القرن الأفريقي؟

صحف عبرية: الديمقراطيون اليهود في مجلس النواب الأمريكي ينتقدون نتنياهو

بوتين يشارك السيسي في افتتاح مشروع القرن الحادي والعشرين

نيويورك تايمز: الاحتلال الإسرائيلي يعترف بالفشل العسكري في تحرير الأسرى بغزة

الصحة في غزة تكشف عن أوضاع مستحيلة يعيشها أهالي القطاع

محمد صلاح كبش الفداء|ميدو يفتح النار على مقدمي البرامج الرياضية.. والمسئولون في صمت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. بوسي شلبي تفاجئ متابعيها بإطلالتها في ‏Joy awards

عادة شائعة في الشتاء تسبب السكتة القلبية ..هيئة الدواء تحذر منها |تفاصيل

محمد صلاح كبش الفداء|ميدو يفتح النار على مقدمي البرامج الرياضية.. والمسئولون في صمت

رديئة وغير قانونية.. Shein في ورطة أمام المحكمة بتهمة السرقة

فيديو

سرقوا مليون جنيه.. القبض على عصابة كمين الشرطة المزيف في 6 أكتوبر

أقدم عارضة أزياء عاملة.. تشع جاذبية في سن الـ92 وتكشف ماضيها الأليم

فائزة بجائزة أدبية تعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة جزء من روايتها

تعرف على سعر فستان هيفاء وهبي في «وصلتلها» ونانسي عجرم بحفلها الأخير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ