انتبه .. الأكل الغلط يدمر الدماغ والمخ

يلعب النظام الغذائي دورًا هامًا في صحة الدماغ بشكل عام، حيث يمكن أن تؤثر العناصر الغذائية التي نتناولها على وظائفه بشكل مباشر.



ووفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا نعرض لكم أهم العناصر الغذائية اللازمة لصحة الدماغ :

الأحماض الدهنية أوميجا 3: ضرورية لتكوين أغشية الخلايا العصبية ووظائفها.



فيتامينات ب: تدعم وظائف الدماغ مثل التمثيل الغذائي للطاقة وإنتاج الناقلات العصبية.

المغنيسيوم: ضروري لإنتاج الطاقة ووظائف الإشارات العصبية.

الحديد: يلعب دورًا هامًا في نقل الأكسجين إلى الدماغ.



النظام الغذائي المتوسطي: ربطت الدراسات هذا النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون الصحية بتحسين وظائف الدماغ وحماية من أمراض مثل الزهايمر.

الوقاية من أمراض الدماغ: يمكن للنظام الغذائي الصحي أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر والشلل الرعاش.



نصائح لتحسين صحة الدماغ من خلال التغذية:

تناول نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

تقليل استهلاك الدهون المشبعة والسكريات المضافة.

شرب الكثير من الماء.

ممارسة الرياضة بانتظام.

