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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يعالج 10 مشاكل صحية خطيرة.. فوائد خارقة لكوب الكركديه

الكركديه
الكركديه

الكركديه هو مشروب لذيذ وجميل غني بمضادات الأكسدة والمركبات المفيدة التي تمنح العديد من الفوائد الصحية.

ووفقا لما جاء في موقع فارمسي  نعرض لكم فوائد الكركديه الصحية والعلاجية.

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خفض ضغط الدم: أظهرت العديد من الدراسات أن الكركديه فعال في خفض ضغط الدم المرتفع.
تحسين صحة القلب: يساعد الكركديه على خفض الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول النافع (HDL) وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
تقليل خطر الإصابة بالسرطان: يحتوي الكركديه على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتساعد في الوقاية من السرطان.
تعزيز صحة الكبد: يساعد الكركديه على حماية الكبد من التلف وتحسين وظائفه.
محاربة الالتهابات: يحتوي الكركديه على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في علاج التهابات المفاصل والتهابات الجهاز الهضمي.

خيارات علاج التهاب المفاصل الروماتويدي
خيارات علاج التهاب المفاصل الروماتويدي


تحسين صحة الجهاز الهضمي: يساعد الكركديه على تحسين الهضم وعلاج الإمساك.
تعزيز صحة الجهاز المناعي: يساعد الكركديه على تقوية جهاز المناعة ومحاربة العدوى.
خفض مستوى السكر في الدم: يساعد الكركديه على خفض مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري.
تحسين صحة البشرة: يساعد الكركديه على تأخير ظهور علامات الشيخوخة والحفاظ على صحة البشرة.
تعزيز صحة الشعر: يساعد الكركديه على تقوية الشعر ومنع تساقطه.

الكركدية الحفاظ على صحة الإصابة بأمراض القلب الاصابة بالسرطان إصابة بأمراض القلب السكر في الدم السرطان الوقاية من السرطان مضادة للالتهاب

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