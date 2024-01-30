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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غير الليمون والبصل.. 3 حاجات طبيعية هتخلصك من نزلات البرد

البرد
البرد

يعاني عدد كبير من الأشخاص من نزلات البرد خلال فصل الشتاء خاصة في موجات البرد الشديدة وتؤثر على نشاط وأداء الإنسان في مختلف المهام اليومية.

فيما يلي بعض العلاجات المنزلية التي قد تساعد أيضًا في علاج نزلات البرد بشكل أسرع وفقا لما جاء في موقع ويب مد:

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عصير البرتقال. يحتوي عصير البرتقال على فيتامين سي ، والذي يمكن أن يساعد في تقوية جهاز المناعة وعلاج نزلات البرد.
الزنجبيل. يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في تخفيف اعراض نزلات البرد.
العسل. يمكن أن يساعد العسل في تخفيف التهاب الحلق والسعال وعلاج نزلات البرد.
إذا كانت أعراضك شديدة أو استمرت لأكثر من أسبوع ، فاستشر طبيبك.

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