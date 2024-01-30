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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تحمي نفسك من انخفاض ضغط الدم؟

انخفاض ضغط الدم
انخفاض ضغط الدم

يعد انخفاض ضغط الدم من المشكلات الصحية الخطيرة التي تتسبب في مضاعفات عديدة أبرزها ضعف التركيز والاغماء والوفاة.

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ووفقا لما جاء في موقع "ويبمد" هناك بعض النصائح العامة التي يمكن أن تساعد في الوقاية من انخفاض ضغط الدم، وتشمل:

اتباع نظام غذائي صحي: يجب أن يشمل النظام الغذائي الصحي مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، بما في ذلك الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

ممارسة الرياضة بانتظام: يجب ممارسة الرياضة بانتظام لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع.

التحكم في الوزن: يمكن أن يؤدي الوزن الزائد أو السمنة إلى زيادة خطر الإصابة بانخفاض ضغط الدم.

تجنب التدخين والكحول: يمكن أن يؤدي التدخين والكحول إلى انخفاض ضغط الدم.

إذا كنت تعاني من انخفاض ضغط الدم، فمن المهم استشارة الطبيب لتحديد السبب والعلاج المناسب.

انخفاض ضغط الدم الأطعمة الغنية الحبوب الكاملة التدخين والكحول الوزن الزائد ضعف التركيز

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