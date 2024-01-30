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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رغم أنه من البقول.. هذا الطعام يحمي من النقرس

البقول
البقول

يعرف عن البقول أنها من الأطعمة التي تزيد إصابة الإنسان بالنقرس وتجعله يعاني من مشاكل صحية عديدة عند الإكثار منها.

ولكن العدس عكس باقي أنواع  البقول فهو يساعد في حماية الجسم من النقرس  وهو مصدر غني بالبروتين والألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن.

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فوائد العدس الصحية

ووفقا لما جاء في موقع eat this يوفر العدس أحد أشهر  أنواع  العديد من الفوائد الصحية، منها:

تقليل خطر الإصابة بالنقرس

يحتوي العدس على نسبة منخفضة من البيورينات، والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالنقرس على عكس مختلف أنواع البقول

تحسين صحة القلب

يحتوي العدس على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي تساعد على خفض الكوليسترول الضار في الدم وزيادة الكوليسترول الجيد كما يحتوي العدس على مركبات الفلافونويد، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة تساعد على حماية القلب من الأمراض.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي
تحتوي الألياف الغذائية في البقول بشكل عام على خصائص ملينة تساعد على تسهيل عملية الهضم ومنع الإمساك كما تساعد الألياف على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يساعد على إنقاص الوزن.

تقوية جهاز المناعة
يحتوي العدس على فيتامينات A وC وE، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة تساعد على تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض.

المناعة
المناعة

تقليل خطر الإصابة بالسرطان
يحتوي العدس على مركبات الفلافونويد، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة تساعد على حماية الخلايا من التلف، مما قد يقلل خطر الإصابة بالسرطان.

تقليل خطر الإصابة بأمراض السكري
يحتوي العدس على نسبة منخفضة من السكريات ومؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، مما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا حادًا في مستويات السكر في الدم كما يعد العدس من البقول التى تحتوى على ألياف غذائية تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

 

البقول الجهاز الهضمي الشعور بالشبع السكر في الدم الكوليسترول الكوليسترول الضار تقوية جهاز المناعة تحسين صحة القلب خفض الكوليسترول خفض الكوليسترول الضار زيادة الكوليسترول فوائد العدس الصحية فوائد العدس

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