جوع الشتاء.. أطعمة تشعرك بالشبع في أوقات البرد الشديد

يعاني عدد كبير من الأشخاص من ظاهرة جوع الشتاء خاصة خلال أوقات البرد الشديد.

ووفقا لما جاء في موقع هيلث هناك عدة أطعمة يمكن أن تساعد في سد جوع الشتاء، ومنها:

الأطعمة الغنية بالبروتين: البروتين هو عنصر أساسي في بناء الأنسجة وإصلاحها، كما أنه يساعد على الشعور بالشبع والتخلص من جوع الشتاء ومن الأمثلة على الأطعمة الغنية بالبروتين: اللحوم، الدواجن، الأسماك، البيض، البقوليات، والمكسرات.

الأطعمة الغنية بالألياف: الألياف هي نوع من الكربوهيدرات التي لا يمكن هضمها بسهولة، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول والتخلص من جوع الشتاء من الأمثلة على الأطعمة الغنية بالألياف: الفواكه، الخضار، الحبوب الكاملة، والبقوليات فهى تسد الجوع .

عجة_البطاطس_المسلوقة



الأطعمة الغنية بالدهون الصحية: الدهون الصحية تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، كما أنها توفر للجسم الطاقة ومن الأمثلة على الأطعمة الغنية بالدهون الصحية: المكسرات، البذور، الأفوكادو، وزيت الزيتون.

وفيما يلي بعض النصائح لاختيار الأطعمة التي تساعد على سد جوع الشتاء :

احرص على تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة من جميع المجموعات الغذائية.

اختر الأطعمة الكاملة والمغذية بدلاً من الأطعمة المصنعة.

اقرأ الملصقات الغذائية بعناية لتجنب الأطعمة التي تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية والدهون المشبعة أو المتحولة.