سريعة وهتدفي.. طريقة عمل بطاطس بالجبنة

تعد البطاطس بالجبنة من الأكلات المناسبة لفصل الشتاء، حيث ترغب الكثير من النساء في معرفه أكلات تساعد على سد الجوع الشديد وتكون سريعة التحضير.

نعرض لكم طريقة عمل بطاطس بالجبنة من خلال خطوات الشيف الشربينى.

مقادير بطاطس بالجبنة:

بطاطس صغيرة

جبنة مبشورة

زيت

ثوم

مستردة

بقدونس

زعتر

بهارات

بقسماط

ملح وفلفل اسود

طريقة عمل بطاطس بالجبنة:

* اغسلي البطاطس وضعيها فى الفرن أو الشواية بقشرها على الشواية مع قليل من الزيت.



* افرمي الزعتر فى الكبة مع الثوم والبهارات والملح والفلفل مع البقدونس والجبنة والبقسماط.



* اغمسي البطاطس فى المستردة ثم يضاف اليها خليط البقسماط وضعيها الفرن حتى تكتمل النضج وتقدم أى نوع سلطة مع البطاطس بالجبنة.