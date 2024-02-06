اكتشفه بسرعة.. إليك أعراض مرض السكري المبكرة

مرض السكري هو اضطراب مزمن يحدث عندما لا يستطيع البنكرياس أن ينتج ما يكفي من الأنسولين أو لا يستطيع أن يستخدمه بشكل فعال، مما يسبب تراكم مستويات السكر في الدم بشكل مرتفع.

ووفقا لما جاء في موقع كليفند كلينك نرصد لكم أعراض مرض السكري المبكرة :

الشعور بالعطش الشديد: يزداد شرب الماء بشكل ملحوظ، خاصة في الليل فهو من علامات مرض السكري المبكرة.

زيادة الحاجة إلى التبول: قد يضطر الشخص إلى التبول بشكل متكرر، خاصة في الليل.

الجوع الشديد: قد يشعر الشخص بالجوع بشكل دائم، حتى بعد تناول الطعام.

فقدان الوزن غير المبرر: قد يفقد الشخص وزنه دون قصد وهذا من أعراض مرض السكري المبكرة.

التعب والإرهاق: قد يشعر الشخص بالتعب والإرهاق بشكل مستمر.

عدم وضوح الرؤية: قد تصبح الرؤية ضبابية أو مشوشة.

بطء التئام الجروح: قد تستغرق الجروح وقتًا أطول للشفاء.

التهابات الخميرة: قد تصبح العدوى الفطرية أكثر شيوعًا ومن أهم علامات مرض السكري.

خدران ووخز في اليدين والقدمين: قد يشعر الشخص بتنميل أو وخز في اليدين والقدمين