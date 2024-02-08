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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق العلاج والوقاية من التهابات المثانة

التهابات المثانة
التهابات المثانة مؤلمة جدا .. اعرف العلاج وطرق الوقاية

يعد التهاب المثانة من أكثر المشكلات الصحية المزعجة بالإضافة إلى أنها تتسبب للانسان في الحرج الشديد.

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نعرض لكم طرق علاج التهابات المثانة والوقاية منها

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علاج التهابات المثانة

يعتمد علاج التهابات المثانة على السبب فى حدوثها حيث توجد أنظمة متعددة للتخلص منها:

عدوى المسالك البولية: يتم علاجها باستخدام المضادات الحيوية.
التهاب المثانة الخلالي: لا يوجد علاج شافٍ لالتهاب المثانة الخلالي، لكن يمكن علاج الأعراض باستخدام الأدوية والعلاجات الأخرى.
التهاب المثانة بعد الجماع: يمكن الوقاية من التهاب المثانة بعد الجماع عن طريق التبول قبل وبعد الجماع، وشرب الكثير من الماء، وتناول مضادات حيوية وقائية.
التهاب المثانة الناجم عن الأدوية: يتم علاج التهاب المثانة الناجم عن الأدوية عن طريق إيقاف تناول الدواء المسبب للالتهاب.
التهاب المثانة عند كبار السن: قد تحتاج إلى علاج أطول من المعتاد لعلاج التهابات المثانة.


نصائح للوقاية من التهابات المثانة

شرب الكثير من الماء: يساعد شرب الماء على طرد البكتيريا من المسالك البولية .
التبول بشكل منتظم: لا تتأخر في التبول عندما تشعر بالحاجة.
المسح من الأمام إلى الخلف: يساعد ذلك على منع انتشار البكتيريا من فتحة الشرج إلى المهبل.
إفراغ المثانة بعد الجماع: يساعد ذلك على طرد البكتيريا التي قد تدخل إلى المسالك البولية أثناء الجماع.
ارتداء الملابس الداخلية القطنية: تساعد الملابس الداخلية القطنية على تهوية منطقة الأعضاء التناسلية.
تجنب استخدام منتجات النظافة الشخصية المعطرة: يمكن أن تهيج هذه المنتجات منطقة الأعضاء التناسلية.
إذا كنت تعاني من أعراض

التهابات المثانة استخدام المضادات الحيوية المسالك البولية عدوى المسالك البولية مضادات حيوية

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