مميزات ومخاطر عملية ربط عنق الرحم

تعد عملية ربط عنق الرحم من الجراحات التي زاد انتشارها بين النساء خلال السنوات الاخيرة خاصة من هم في سن الأربعين.

ووفقا لما جاء في موقع كليفند كلينك نعرض لكم مميزات ومخاطر عمليه ربط عنق الرحم.

ما هي مميزات عملية ربط عنق الرحم؟

من الحكمة دائمًا أن تناقشي خياراتك بشكل شامل مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنتِ معرضة لخطر كبير للولادة المبكرة ولكن إذا كان لديك عنق رحم ضعيف، فإن إجراء تطويق عنق الرحم هو أفضل طريقة لمنع المخاض المبكر (المخاض الذي يبدأ قبل 37 أسبوعًا).

ما هي مخاطر أو مضاعفات إجراء عملية تطويق عنق الرحم؟

لن يوصي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بإجراء التطويق إلا إذا كانت الفوائد تفوق المخاطر ولكن كما هو الحال مع أي إجراء طبي تقريبًا، هناك بعض المخاطر التي يجب الانتباه إليها عند إجراء عملية تطويق عنق الرحم وتشمل هذه:

عدوى.

الأضرار التي لحقت عنق الرحم الخاص بك.

نزيف.

تمزق الأغشية المبكر هذا يعني أن الماء ينفجر قبل أن ينبغي له ذلك. يستقر الجنين داخل الرحم في السائل الأمنيوسي، والذي يُسمى أيضًا "كيس الماء" أو "الأغشية". يمكن أن يؤدي تمزق الأغشية لديك إلى الولادة المبكرة.

المخاض المبكر.

تضيق عنق الرحم (تضييق دائم في عنق الرحم).

أنسجة ندبية على عنق الرحم.

تمزق عنق الرحم أو الرحم إذا تقدم المخاض بينما الغرز لا تزال سليمة.