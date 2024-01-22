5 فوائد تحصل عليها عند تناول الشاي.. يحمى من أمراض السرطان والمخ

الشاي هو أحد المشروبات الأكثر شعبية في العالم، ويتمتع بفوائد صحية عديدة.

يحتوي الشاي على مضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في حماية الجسم من الأمراض كما أنه يحتوي على الكافيين، والذي يمكن أن يساعد في زيادة اليقظة والتركيز.

فيما يلي بعض فوائد الشاي الصحية وفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا:

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب:

وجدت الدراسات أن الشاي يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان:

وجدت الدراسات أن الشاي يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم وسرطان الرئة.

تحسين صحة الدماغ:

وجدت الدراسات أن الشاي يمكن أن يساعد في تحسين وظائف الدماغ، مثل الذاكرة والتركيز.

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تحسين صحة العظام:

وجدت الدراسات أن الشاي يمكن أن يساعد في تحسين صحة العظام ومنع الإصابة بهشاشة العظام.

تعزيز المناعة: وجدت الدراسات أن الشاي يمكن أن يساعد في تعزيز المناعة ومنع الإصابة بالأمراض.

بالإضافة إلى هذه الفوائد الصحية، فإن الشاي أيضًا مشروب لذيذ ومنعش ويمكن تناوله ساخنًا أو باردًا، ويمكن إضافة السكر أو الحليب إليه حسب الرغبة.