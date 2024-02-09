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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مرض خطير يدمر الجلد والأنف والأغشية المخاطية.. أهم الأعراض

الجذام
الجذام

يعد الجذام من الأمراض الخطيرة التي تشوه الجلد والأعضاء الداخلية للإنسان لذا من المهم اكتشافه مبكرا. 


ووفقا لما جاء في موقع المركز الامريكي للسيطرة على الأمراض،  تؤثر اعراض مرض الجذام “هانسن”بشكل رئيسي على الجلد والأعصاب والأغشية المخاطية والمناطق الناعمة والرطبة الموجودة داخل فتحات الجسم مباشرة.

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يمكن أن يسبب مرض الجذام أعراض جلدية مثل:

آفة كبيرة متغيرة اللون على صدر شخص مصاب بمرض هانسن.
آفة كبيرة متغيرة اللون على صدر شخص مصاب بمرض هانسن.

بقع متغيرة اللون من الجلد، عادة ما تكون مسطحة، وقد تكون مخدرة وتبدو باهتة (أفتح من الجلد المحيط بها)
النمو (العقيدات) على الجلد
جلد سميك أو متصلب أو جاف
تقرحات غير مؤلمة في باطن القدمين
تورم أو كتل غير مؤلمة على الوجه أو شحمة الأذن
فقدان الحواجب أو الرموش
الأعراض الناجمة عن تلف الأعصاب هي:

تنميل المناطق المصابة من الجلد
ضعف العضلات أو الشلل (خاصة في اليدين والقدمين)
تضخم الأعصاب (خصوصًا تلك الموجودة حول المرفق والركبة وفي جانبي الرقبة)
مشاكل في العين قد تؤدي إلى العمى (عندما تتأثر أعصاب الوجه)
تضخم الأعصاب تحت الجلد ورقعة جلدية داكنة محمرة تغطي الأعصاب المتأثرة بالبكتيريا الموجودة على صدر المريض المصاب بمرض هانسن.  كانت هذه الرقعة الجلدية مخدرة عند لمسها.
تضخم الأعصاب تحت الجلد ورقعة جلدية داكنة محمرة تغطي الأعصاب المتأثرة بالبكتيريا الموجودة على صدر المريض المصاب بمرض هانسن وكانت هذه الرقعة الجلدية مخدرة عند لمسها.

الأعراض التي يسببها مرض الجذام في الأغشية المخاطية هي:

انسداد الأنف
نزيف في الأنف
وبما أن مرض هانسن يؤثر على الأعصاب، فمن الممكن أن يحدث فقدان الشعور أو الإحساس و عند حدوث فقدان الإحساس، قد تمر الإصابات مثل الحروق دون أن يلاحظها أحد و نظرًا لأنك قد لا تشعر بالألم الذي يمكن أن ينذرك بحدوث ضرر لجسمك، فعليك توخي المزيد من الحذر لضمان عدم تدهور الأجزاء المصابة من جسمك.

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أعراض الجذام عند تقدم المرض

إذا تركت دون علاج، يمكن أن تشمل علامات الجذام المتقدم ما يلي:

- شلل وتشنج في اليدين والقدمين
- قصر أصابع اليدين والقدمين بسبب إعادة الامتصاص
- تقرحات مزمنة غير قابلة للشفاء في أسفل القدمين
العمى
فقدان الحاجبين
تشوه الأنف

مضاعفات الجذام

المضاعفات الأخرى التي قد تحدث في بعض الأحيان لمرضى الجذام هي:

أعصاب مؤلمة أو طرية
احمرار وألم حول المنطقة المصابة
الإحساس بالحرقان في الجلد

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