تحذير .. الضغوط المالية تهددك بالإصابة بمرض خطير

تعد المناعة هى حصن الجسم الأول ولكن التعرض لأحداث حياتية صعبة مرتبط بتدهور الصحة العامة والنفسية.

وكشفت دراسة جديدة أن التعرض للضغوط المالية، كان له أكبر ضرر على المناعة والجهاز العصبي والغدد الصماء ويعد الحفاظ على المناعة القوية من أساسيات الوقاية من الأمراض والحفاظ على الصحة.

ووفقًا لما نشره موقع New Atlas تتواصل أجهزة المناعة مع الجهاز العصبي والغدد الصماء باستمرار للحفاظ على صحة وتوازن الجسم وتحقيق عملية التنظيم الذاتي.

تتحكم هذه الشبكة الثلاثية “ المناعة والجهاز العصبي والغدد الصماء” في العمليات الفسيولوجية مثل نمو الخلايا وتمايزها والتمثيل الغذائي والسلوك البشري، وعندما يحدث تعطل بها يصاب الإنسان بأمراض جسدية وعقلية أبرزها أمراض القلب والأوعية الدموية والاكتئاب وتسارع الشيخوخة.



ونقلًا عن دورية Brain, Behavior, and Immunity يتم تصنيف الإجهاد خاصة المزمن كمعدل لقياس نشاط هذه الأنظمة ولكن يوجد القليل من الأدلة العلمية التي ترصد تفاصيل تأثير التوتر على نشاط الغدد الصم العصبية المناعية لدى كبار السن.

وهذا هو ما دفع باحثون من جامعة كوليدج لندن في العلاقة بين الضغط النفسي و المناعة والغدد الصم العصبية المميزة بين فئة كبار السن.

وقالت أوديسا هاميلتون، الباحثة الرئيسية في الدراسة: عندما يعمل جهاز المناعة والغدد الصم العصبية بشكل جيد معًا يتم الوقاية من الامراض والمشاكل الصحية .

وجاءت نتائج الدراسة أن 12.5% من عينة البحث عانوا من مستوى عالٍ من التوتر أما الضغوطات الفردية فقد واجه 17% ضغوطًا مالية، و7% كانوا مقدمي رعاية غير رسميين، و45.8% واجهوا صعوبة في التعبئة، بينما 31.5% يعانون من مرض طويل الأمد .