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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احمِ نفسك منها .. أسباب التهاب المثانة

التهاب المثانة
التهاب المثانة

تعد التهابات المثانة من أكثر الأمراض شيوعًا خاصة بين النساء وتسبب أعراضًا مزعجة مثل الحاجة المتكررة للتبول، والألم عند التبول، والشعور بالامتلاء في المثانة.

ونرصد لكم أهم أسباب التهابات المثانة وفقا لما جاء فى موقع “ كيلافند كلينك”

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أسباب التهابات المثانة:

تساعد معرفة أسباب التهابات المثانة فى علاجه بشكل صحيح بجانب التمكن من الوقاية من حدوثه. 

عدوى المسالك البولية: 

هي السبب الأكثر شيوعًا لالتهابات المثانة، وتحدث عندما تدخل البكتيريا إلى المسالك البولية.
التهاب المثانة الخلالي: 

هو التهاب مزمن في المثانة، ولا يُعرف سببه بشكل دقيق.


التهاب المثانة بعد الجماع:

 هو التهاب يصيب المثانة بعد ممارسة العلاقة.


التهاب المثانة الناجم عن الأدوية: 

بعض الأدوية، مثل مضادات الكولين، يمكن أن تسبب التهاب المثانة.

التهاب المثانة عند كبار السن: 

يزداد خطر الإصابة بالتهابات المثانة مع تقدم العمر.
 

التهابات المثانة أسباب التهابات المثانة الحاجة المتكررة للتبول المسالك البولية عدوى المسالك البولية رائحة البول

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