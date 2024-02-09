عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

برنامج تدريبي للمرشحين رؤساء أقسام وعمداء بـ معهد إعداد القادة

صدى البلد

ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدًا السبت، البرنامج التدريبي للمرشحين من مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالوزارة لشغل المناصب القيادية من عمداء المعاهد ورؤساء الأقسام والشعب، والمعادل لدرجة عميد كلية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وليد الزواوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بالوزارة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، وكيل المعهد.

وصرح الدكتور كريم همام أن البرنامج التدريبي يستمر خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2024، بهدف تحقيق التنمية المهنية والذاتية للقيادات، واكتساب أحدث المهارات والكفاءات، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة، وذلك طبقا للبرنامج التدريبي والخطة التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات.

وأوضح مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد أن البرنامج  يشمل محاضرات حول فن القيادة الإدارية والجامعية، والتحول الرقمي، والجوانب القانونية في مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب التوعية بأسس الأمن القومي ومكافحة الفساد.

 

معهد اعداد القادة معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي البرنامج التدريبي للمرشحين شغل المناصب القيادية مستشار الوزير للأنشطة الطلابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان.. فيديو

الفائدة وصلت 25%.. تحرك عاجل من 3 بنوك بعد قرار البنك المركزي

قرار عاجل ضد سارقة الذهب في مصر الجديدة

قرار مفاجئ من المدير الفني للزمالك قبل 10 أيام على مواجهة الإسماعيلي

ضربة موجعة لـ شباب بلوزداد قبل مواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

رئاسة الجمهورية ردا على بايدن : مصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط

نيسان صني "أوتوماتيك" موديل 2010 .. بأفضل سعر للمستعمل

10 جنيهات انخفاضا.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الدواجن

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: دعم الاقتصاد الرسمي واجب ديني ووطني

حسام موافي: لا توجد علاقة بين ارتجاع الصمام وارتفاع ضغط الدم

بدء الفصل الدراسى الثاني بالجامعات والمعاهد.. تعرف على موعد الامتحانات

النيابة الإدارية تستكمل مقابلات المتقدمين لـ وظيفة معاون في هذا الموعد

موتسيبي يثير الغموض حول موعد أمم إفريقيا 2025 ومونديال الأندية

شتاء متقلب.. الأرصاد تُعلن عن تغيرات في حالة الطقس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتجاهلها أبدًا.. علامات تحذيرية لـ حصوات الكلى

تكريم حسن الرداد وايمي سمير غانم من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

إطلالة مختلفة .. لحظة وصول عمرو دياب قبل إحياء حفله فى جدة |شاهد

وصفة طبيعية لشد الخدود وتحسين جمالها

فيديو

«بلادنا كتير.. سامحوني».. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

هل عاد لياسمين عبد العزيز؟.. أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف

الجراد يقتحم محافظة مصرية .. وقلق بين المواطنين | فيديو

تحذير من ظاهرة جوية | ماذا أعلنت الأرصاد ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ