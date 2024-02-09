ختام فعاليات معسكر التدريب الشتوي بجامعة عين شمس

اختتمت جامعة عين شمس بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية (TU Berlin) بألمانيا في 2 فبراير 2024 فاعليات معسكر التدريب الشتوي .

وأوضحت جامعة عين شمس أن الهدف من معسكر التدريب الشتوي تعزيز ثقافة ريادة الأعمال من خلال تقديم موضوعات تعليمية في مجال الابتكار والاستدامة وإدارة الابتكار والملكية الفكرية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة المتعلقة بالصناعة 4.0 من خلال العمل على حالات ابتكار واقعية (Business Case) والتي تناولت قضايا الاستدامة من منظور شامل وعملي خلال 6 أيام تدريب مكثفين خاض خلالها المشاركين تجربة أكثر من رائعة.

كما شمل التدريب زيارة علمية تقنية لمصنع سيمنز بالعين السخنة بجمهورية مصر العربية على هامش المعسكر والذي يعتبر من أهم المصانع الرائدة في مجالات الكهرباء والتكنولوجيا.

والجدير بالذكر أن التدريب الشتوي شهد إقبال شديد من طلاب السنة الأخيرة والباحثين وخريجي الجامعة حيث تقدم أكثر من 175 طالب وباحث وخريج من كلا البلدين القائمين على المشروع (جمهورية مصر العربية) و (ألمانيا) حيث تم قبول 30 متقدم من جامعة عين شمس بمصر و5 متقدمين من جامعة برلين التقنية بألمانيا كما شهد التدريب تنوع كبير من التخصصات المختلفة لينقسم المشاركين في التدريب الي 7 مشاركين من التخصص الزراعي و 12 مشارك من تخصص الهندسة بجميع فروعها و 6 مشاركين من التخصص المحاسبي والبيزنس و 1 مشارك من تخصص اللغات والترجمة و2 باحثين من تخصص الحاسبات والمعلومات و باحث من تخصص التمريض وباحث من تخصص العلوم الأساسية ليصبح عدد المشاركين 35 مشاركا انقسموا إلى 13 باحث دراسات عليا و 22 خريجا.

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