عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ختام فعاليات معسكر التدريب الشتوي بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

اختتمت جامعة عين شمس  بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية (TU Berlin) بألمانيا في 2 فبراير 2024 فاعليات معسكر التدريب الشتوي .

 

وأوضحت جامعة عين شمس أن الهدف من معسكر التدريب الشتوي  تعزيز ثقافة ريادة الأعمال من خلال تقديم موضوعات تعليمية في مجال الابتكار والاستدامة وإدارة الابتكار والملكية الفكرية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة المتعلقة بالصناعة 4.0 من خلال العمل على حالات ابتكار واقعية (Business Case) والتي تناولت قضايا الاستدامة من منظور شامل وعملي خلال 6 أيام تدريب مكثفين خاض خلالها المشاركين تجربة أكثر من رائعة. 

 

كما شمل التدريب زيارة علمية تقنية لمصنع سيمنز بالعين السخنة بجمهورية مصر العربية على هامش المعسكر والذي يعتبر من أهم المصانع الرائدة في مجالات الكهرباء والتكنولوجيا.

والجدير بالذكر أن التدريب الشتوي شهد إقبال شديد من طلاب السنة الأخيرة والباحثين وخريجي الجامعة حيث تقدم أكثر من 175 طالب وباحث وخريج من كلا البلدين القائمين على المشروع (جمهورية مصر العربية) و (ألمانيا) حيث تم قبول 30 متقدم من جامعة عين شمس بمصر و5 متقدمين من جامعة برلين التقنية بألمانيا كما شهد التدريب تنوع كبير من التخصصات المختلفة لينقسم المشاركين في التدريب الي 7 مشاركين من التخصص الزراعي و 12 مشارك من تخصص الهندسة بجميع فروعها و 6 مشاركين من التخصص المحاسبي والبيزنس و 1 مشارك من تخصص اللغات والترجمة و2 باحثين من تخصص الحاسبات والمعلومات و باحث من تخصص التمريض وباحث من تخصص العلوم الأساسية ليصبح عدد المشاركين 35 مشاركا انقسموا إلى 13 باحث دراسات عليا و 22 خريجا.

100D6B45-A861-4B2C-A8F7-9053ABD4A3FB
100D6B45-A861-4B2C-A8F7-9053ABD4A3FB
C15F7239-A722-415D-980C-41DA2CBCE58E
C15F7239-A722-415D-980C-41DA2CBCE58E
00EBB0CA-27E8-406D-8F1A-E3AB761002D7
00EBB0CA-27E8-406D-8F1A-E3AB761002D7
478CD5FF-5BB4-44C2-9DE3-A8CB22A17295
478CD5FF-5BB4-44C2-9DE3-A8CB22A17295
FA0253CB-9722-4453-BA26-0CFA734AD36A
FA0253CB-9722-4453-BA26-0CFA734AD36A
A19AE425-19FC-4526-93E2-F2FBBAE91DAF
A19AE425-19FC-4526-93E2-F2FBBAE91DAF
11370A5A-45F8-4D12-A60C-C432EB4E58C9
11370A5A-45F8-4D12-A60C-C432EB4E58C9
378EF902-6C35-44E9-8B1C-83A33DFDE288
378EF902-6C35-44E9-8B1C-83A33DFDE288
المدير التنفيذي لمركز الابتكار جامعة عين شمس جامعة برلين جمهورية مصر العربية ريادة الاعمال بجامعة عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة والد أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي

مفاجأة سارة في 15 فبراير .. بسبب شهر رمضان 2024

شتاء متقلب.. الأرصاد تُعلن عن تغيرات في حالة الطقس

قرار مفاجئ من المدير الفني للزمالك قبل 10 أيام على مواجهة الإسماعيلي

قرار عاجل ضد سارقة الذهب في مصر الجديدة

صرف معاش مارس 2024 بالزيادة الجديدة .. التأمينات «خلية نحل» استعدادا للتنفيذ

ضربة موجعة لـ شباب بلوزداد قبل مواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

مستند.. ننفرد بنشر قرارات النيابة الإدارية في مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية

ترشيحاتنا

سعر الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

الحكومة أقوى ولا مدرسة؟.. خالد أبو بكر يوجه رسالة قوية لوزير التعليم

مش هتكلم على مريض.. تعليق ناري من عمرو أديب على تصريحات بايدن

أحدث أسعار بيجو 3008 موديل 2024 في مصر

تهجير الفلسطينيين لن يحدث.. رئاسة الجمهورية ترد على مزاعم بايدن بشأن معبر رفح

تضامن النواب: الدولة ستتحمل تكلفة إقامة «المسنين الأكثر احتياجا» في دور الرعاية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق حفل آمال مثلوثي في الأهرامات| صور

لا تشتريها .. علامات تكشف الأسماك الفاسدة فى الأسواق

بعد نجاح "قمر الغجر" .. ميرنا وليد تستكمل مشاهدها في فيلم الورقة التالتة |صور

رمضان 2024.. ماجد المصري يروج لمسلسل زوجة واحدة لا تكفي

فيديو

تفاصيل جديدة حول زيادة المعاشات وموعد تطبيقه لمستفيدي تكافل وكرامة

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

«بلادنا كتير.. سامحوني».. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

هل عاد لياسمين عبد العزيز؟.. أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ