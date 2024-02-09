معلومات مغلوطة.. الإصلاح والنهضة ينتقد تصريحات بايدن بشأن غلق معبر رفح

انتقد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن غلق معبر رفح من الجهة المصرية، واصفا ما تحدث عنه بايدن بأنه "معلومات مغلوطة" و"عارية عن الصحة".

وأضاف عبد العزيز، أن الادعاءات بغلق مصر لمعبر رفح، هي دعاية مغرضة، لا تخدم سوى مصالح إسرائيل، ولا تمت للواقع بصلة.

ودعا رئيس حزب الإصلاح والنهضةـ الرئيس الأمريكي، إلى الالتفات للشؤون الداخلية، والاهتمام باستعادة شعبيته التي تعاني من انخفاض تاريخي، بدلا من الحديث وفق معلومات خاطئة وغير حقيقية.

وطالب رئيس حزب الإصلاح والنهضة، كل من يروج لمثل هذه الادعاءات من قوى سياسية داخل مصر أو من الجماعة الإرهابية خارجها، بالتوقف فورا عن ذلك الفعل الذي يمثل خيانة للموقف المصري التاريخي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والذي تزعمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتبناه مصر على الدوام.