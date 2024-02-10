

الأوراق المطلوبة للطلاب الوافدين للالتحاق بكلية الدراسات الافريقية العليا

أكدت الدكتورة أميرة شوقي أحمد وكيل كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث ، انه تم فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة لجميع المراحل بجميع الأقسام (ما عدا قسم السياسة والاقتصاد) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 / 2024 .

البحوث الفلكية يستطلع هلال شهر شعبان اليوم

يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، هلال شهر شعبان 2024، اليوم السبت 10 فبراير 2024، من مقر المعهد بمرصد حلوان، وعقب استطلاع الهلال وثبوت رؤية هلال شهر شعبان؛ سيتبقى على شهر رمضان المبارك نحو 30 يومًا فقط.

ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم البرنامج التدريبي للمرشحين من مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالوزارة لشغل المناصب القيادية من عمداء المعاهد ورؤساء الأقسام والشعب، والمعادل لدرجة عميد كلية.

يشهد مدرج المحلاوى بكلية الطب جامعة عين شمس اليوم السبت 10 فبراير ، الاحتفال بتخرج 92 خريج من برنامج منح الجامعات الحكومية التابع لمبادرة التعليم العالي الأمريكية-المصرية (HEI) ، والذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بدعم من وزارة التعليم العالي، وبتنفيذ أمديست/مصر، وقد أكمل الطلاب درجة البكالوريوس في البرامج الخاصة في خمس جامعات حكومية هي: القاهرة، والإسكندرية، عين شمس، أسيوط، والمنصورة.

15 فبراير.. آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم لمنح العلماء

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه اعتباراً من اليوم سيتم فتح باب التقدم عن منح (SRI2024) للعلماء في بداية حياتهم المهنية .