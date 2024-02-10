عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا | حكاية بلوجر شهيرة مع الـ 99 مليون جنيه .. هجوم إسرائيلي على سوريا .. قفزة جديدة فى أسعار الذهب

صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الجمعة، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

استقطبت الفتيات بحيلة مغرية.. حكاية البلوجر سلمى الغزولى والـ 99 مليون جنيه|شاهد

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل القبض على البلوجر الشهيرة سلمى الغزولى و4 من شركائها بعد قيامهم بالنصب على عدد من المواطنين فى 99 مليون جنيه بحجة شراء ملابس بالخارج وتسويقها على الفيس بوك .

المزيد.. 

 

ماذا حدث للنبي في رحلة الإسراء والمعراج؟.. معجزة خرقت قوانين البشر
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (نرجو منكم بيان الأحداث التي وقعت للنبي عليه السلام في رحلة الإسراء والمعراج).

المزيد .. 

 

موديز تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب الحرب في غزة
خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A2 مع نظرة مستقبلية سلبية.

المزيد .. 

وكالة أنباء سوريا: هجوم إسرائيلي يستهدف دمشق


أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي من اتجاه الجولان استهدف عددًا من النقاط في ريف دمشق.

المزيد ..

وظائف للخريجين بالبنك الأهلي.. اعرف الكليات والتخصصات المطلوبة
تشكل الوظائف للخريجين الجدد فرصة لتوفير احتياجاتهم، في ظل سعى الكثير من مؤسسات الدولة عدد من الوظائف للشباب بهدف القضاء على البطالة ولزيادة الإنتاجية والايفاء بالمورد البشري المطلوب لكل مؤسسة، وفي هذا السياق أعلن البنك الأهلى المصري عبر موقعه الرسمي الخاص به عن وظائف خالية للشباب حديثي التخرج من التخصصات المختلفة، كما أنه لا يشترط عليهم الخبرة للالتحاق بتلك الوظائف.

المزيد .. 

بعد تراجعه فى السوق السوداء .. تجار الدولار فى ورطة
يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.

المزيد .. 

400 جنيه في يوم| الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة
شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر زيادة جديدة، إذ ارتفع سعر الجرام من عيار 21 ، بعد هبوط ملحوظ قبل 3 أيام ، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب في يوم واحد بقيمة نحو 400 جنيه.

المزيد ..

اجهزة الامن أسعار الذهب الإسراء والمعراج الإفتاء المصرية التصنيف الائتماني الدفاعات الجوية السوق السوداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باستثناء المدارس| تغيير جديد في خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. تطبق يوم الأحد

400 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الدولار يواصل التراجع في السوق السوداء وهذا ثمنه الآن مقابل الجنيه

مفاجأة سارة في 15 فبراير .. بسبب شهر رمضان 2024

انخفضت 10 جنيهًات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

شتاء متقلب.. الأرصاد تُعلن عن تغيرات في حالة الطقس

رسالة غريبة من روي فيتوريا بعد الرحيل عن المنتخب.. مفاجأة

آلانيا سبور التركي يعلن استعارة هداف منتخب مصر

ترشيحاتنا

كواليس خناقة محمود كهربا وأبو جبل بمعسكر المنتخب| من المخطئ؟

بعد اختراق هاتفه.. الأمير هاري يتوصل إلى تسوية مع إحدى الصحف البريطانية

السفير الروسي في بيونج يانج يحذر كوريا الجنوبية من دعم أوكرانيا

تأكيد مصر التزامها بفتح معبر رفح دون قيد أو شرط يتصدر اهتمامات الصحف

النواب يناقش مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.. غدا

أخبار الفن| انتصار وزينة وطارق لطفي بشكل مختلف على بوسترات مسلسلات رمضان .. وطارق الشناوي يكشف سر نجاح الحريفة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباية ولا فستان... إطلالة إيمي سمير غانم في الأقصر تلفت الأنظار |شاهد

قاصداها.. عروس تهاجم شقيقة زوجها بسبب ولادتها في حفل الزفاف

لسبب غريب.. مسن يحتفظ بالقطط حية في الثلاجة | تفاصيل كاملة

ما سبب تحول الأرض إلى كرة ثلجية عملاقة قبل 700 مليون سنة؟

فيديو

تفاصيل جديدة حول زيادة المعاشات وموعد تطبيقه لمستفيدي تكافل وكرامة

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

«بلادنا كتير.. سامحوني».. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

هل عاد لياسمين عبد العزيز؟.. أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ