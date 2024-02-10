حدث ليلا | حكاية بلوجر شهيرة مع الـ 99 مليون جنيه .. هجوم إسرائيلي على سوريا .. قفزة جديدة فى أسعار الذهب

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استقطبت الفتيات بحيلة مغرية.. حكاية البلوجر سلمى الغزولى والـ 99 مليون جنيه|شاهد

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل القبض على البلوجر الشهيرة سلمى الغزولى و4 من شركائها بعد قيامهم بالنصب على عدد من المواطنين فى 99 مليون جنيه بحجة شراء ملابس بالخارج وتسويقها على الفيس بوك .

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ماذا حدث للنبي في رحلة الإسراء والمعراج؟.. معجزة خرقت قوانين البشر

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (نرجو منكم بيان الأحداث التي وقعت للنبي عليه السلام في رحلة الإسراء والمعراج).

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موديز تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب الحرب في غزة

خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A2 مع نظرة مستقبلية سلبية.

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وكالة أنباء سوريا: هجوم إسرائيلي يستهدف دمشق



أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي من اتجاه الجولان استهدف عددًا من النقاط في ريف دمشق.

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وظائف للخريجين بالبنك الأهلي.. اعرف الكليات والتخصصات المطلوبة

تشكل الوظائف للخريجين الجدد فرصة لتوفير احتياجاتهم، في ظل سعى الكثير من مؤسسات الدولة عدد من الوظائف للشباب بهدف القضاء على البطالة ولزيادة الإنتاجية والايفاء بالمورد البشري المطلوب لكل مؤسسة، وفي هذا السياق أعلن البنك الأهلى المصري عبر موقعه الرسمي الخاص به عن وظائف خالية للشباب حديثي التخرج من التخصصات المختلفة، كما أنه لا يشترط عليهم الخبرة للالتحاق بتلك الوظائف.

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بعد تراجعه فى السوق السوداء .. تجار الدولار فى ورطة

يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.

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400 جنيه في يوم| الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر زيادة جديدة، إذ ارتفع سعر الجرام من عيار 21 ، بعد هبوط ملحوظ قبل 3 أيام ، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب في يوم واحد بقيمة نحو 400 جنيه.

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