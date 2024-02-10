وكالة أنباء سوريا: هجوم إسرائيلي يستهدف دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي من اتجاه الجولان استهدف عددًا من النقاط في ريف دمشق.

وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت بشكل رئيسي أهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضا مواقع للجيش السوري.

لكن هذه الضربات تكثفت بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هذه الضربات، لكنها تكرر أنها ستتصدى لما تصفه بمساع تبذلها طهران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.