عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استقطبت الفتيات بحيلة مغرية.. حكاية البلوجر سلمى الغزولى والـ 99 مليون جنيه|شاهد

سلمى الغزولي
سلمى الغزولي

كشفت الاجهزة الأمنية تفاصيل القبض على البلوجر الشهيرة سلمى الغزولى و4 من شركائها بعد قيامهم بالنصب على عدد من المواطنين فى 99 مليون جنيه بحجة شراء ملابس بالخارج وتسويقها على الفيس بوك .


ومن جانبها سردت الدكتورة نهى الجندي المحامية تفاصيل أحدث واكبر جريمة نصب بطلتها بلوجر شهيرة وشقيقها بعد استيلائهما على الملايين من السيدات.

وقالت الجندي في تسجيل صوتي ان البلوجر المتهمة تدعى سلمى الغزولي وشقيقها محمد استغلا براند عالمي لإقناع ضحاياهم في تسليمهم أموالهم حتى تمكنت خلال شهرين فقط  من جمع 99 مليون جنيه.

وأضافت أن الضحايا لجأوا لها بعدما اختفت البلوجر واعوانها وأغلقت كافة صفحاتها وأرقام هواتفها التي كانوا يتواصلون معها من خلالها ما دفعهم لتحرير محاضر في الشرطة.

وفجر رواد السوشيال ميديا قضية نصب جديدة بطلتها بلوجر شهيرة تدعى سلمى الغزولي متهمة بالاستيلاء على الملايين من تجار الملابس بـ براند عالمي عبر صفحتها "عالموضة". 


ومن جانبها كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من المواطنين يعملون بالتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتضررهم من 5 أشخاص مقيمين بدائرة المركز لقيامهم بالنصب عليهم والتحصيل منهم على مبالغ مالية بلغت أكثر من 99 مليون جنيه مقابل شراء ملابس لتسويقها من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" دون الوفاء بذلك.

أسفرت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن "الجيزة، والمنوفية" عن تحديد أماكن تواجد المتهمين وتم ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقيامهم بتحصيل المبالغ المالية المشار إليها مقابل استيراد ملابس من الخارج لصالح القائمين بعمليات التسويق الإلكتروني وترويج المتهمين لنشاطهم من خلال موقع "الفيس بوك".. وعدم وفائهم بالتزاماتهم وغلق حسابتهم المستخدمة فى ذلك على مواقع التوصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الامنية التواصل الإجتماعي فيس بوك تحرير محاضر رواد السوشيال ميديا قضية نصب جديدة سلمى الغزولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باستثناء المدارس| تغيير جديد في خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. تطبق يوم الأحد

مفاجأة سارة في 15 فبراير .. بسبب شهر رمضان 2024

شتاء متقلب.. الأرصاد تُعلن عن تغيرات في حالة الطقس

قرار مفاجئ من المدير الفني للزمالك قبل 10 أيام على مواجهة الإسماعيلي

آلانيا سبور التركي يعلن استعارة هداف منتخب مصر

وفاة والد أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي

قرار عاجل ضد سارقة الذهب في مصر الجديدة

صرف معاش مارس 2024 بالزيادة الجديدة .. التأمينات «خلية نحل» استعدادا للتنفيذ

ترشيحاتنا

كندا عن خطط إخلاء رفح جنوب غزة: سيكون لها تأثير مدمر

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 230 ألف جنيه

استقطبت الفتيات بحيلة مغرية.. حكاية البلوجر سلمى الغزولى والـ 99 مليون جنيه|شاهد

ماذا حدث للنبي في رحلة الإسراء والمعراج؟.. معجزة خرقت قوانين البشر

على قد الميزانية.. موبايل من Oppo ببطارية 5000 وكاميرا 64 ميجابكسل

حسن مكاوي: الإعلام قبل 2014 كان سلعة قابلة للبيع والشراء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضجيج غريب وأصوات غامضة.. الأسماك تحاصر بيوت الأمريكيين بالرعب

تجديد على قد الإيد.. طريقة عمل الشاورما بالكبدة

تحذير من وضع اللبن فى باب الثلاجة.. وهذه الطريقة الصحيحة لحفظه

بقرار من كاف.. عمر كمال محروم من المشاركة إفريقيا

فيديو

تفاصيل جديدة حول زيادة المعاشات وموعد تطبيقه لمستفيدي تكافل وكرامة

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

«بلادنا كتير.. سامحوني».. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

هل عاد لياسمين عبد العزيز؟.. أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ