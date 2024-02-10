استقطبت الفتيات بحيلة مغرية.. حكاية البلوجر سلمى الغزولى والـ 99 مليون جنيه|شاهد

كشفت الاجهزة الأمنية تفاصيل القبض على البلوجر الشهيرة سلمى الغزولى و4 من شركائها بعد قيامهم بالنصب على عدد من المواطنين فى 99 مليون جنيه بحجة شراء ملابس بالخارج وتسويقها على الفيس بوك .



ومن جانبها سردت الدكتورة نهى الجندي المحامية تفاصيل أحدث واكبر جريمة نصب بطلتها بلوجر شهيرة وشقيقها بعد استيلائهما على الملايين من السيدات.

وقالت الجندي في تسجيل صوتي ان البلوجر المتهمة تدعى سلمى الغزولي وشقيقها محمد استغلا براند عالمي لإقناع ضحاياهم في تسليمهم أموالهم حتى تمكنت خلال شهرين فقط من جمع 99 مليون جنيه.

وأضافت أن الضحايا لجأوا لها بعدما اختفت البلوجر واعوانها وأغلقت كافة صفحاتها وأرقام هواتفها التي كانوا يتواصلون معها من خلالها ما دفعهم لتحرير محاضر في الشرطة.

وفجر رواد السوشيال ميديا قضية نصب جديدة بطلتها بلوجر شهيرة تدعى سلمى الغزولي متهمة بالاستيلاء على الملايين من تجار الملابس بـ براند عالمي عبر صفحتها "عالموضة".



ومن جانبها كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من المواطنين يعملون بالتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتضررهم من 5 أشخاص مقيمين بدائرة المركز لقيامهم بالنصب عليهم والتحصيل منهم على مبالغ مالية بلغت أكثر من 99 مليون جنيه مقابل شراء ملابس لتسويقها من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" دون الوفاء بذلك.

أسفرت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن "الجيزة، والمنوفية" عن تحديد أماكن تواجد المتهمين وتم ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقيامهم بتحصيل المبالغ المالية المشار إليها مقابل استيراد ملابس من الخارج لصالح القائمين بعمليات التسويق الإلكتروني وترويج المتهمين لنشاطهم من خلال موقع "الفيس بوك".. وعدم وفائهم بالتزاماتهم وغلق حسابتهم المستخدمة فى ذلك على مواقع التوصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.