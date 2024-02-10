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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شركة طيران ليبية تبدأ تشغيل رحلات جوية إلى مطار القاهرة لأول مرة

FLY OYA الليبية
FLY OYA الليبية

تبدأ شركة FLY OYA الليبية، اليوم السبت، الموافق 10 فبراير، تشغيل رحلات جوية للمرة الأولى من مطار معيتيقة إلى مطار القاهرة الدولي، بواقع رحلتين أسبوعيا ضمن خطتها التشغيلية إلى المطارات المصرية.

وتشغل شركة FLY OYA الليبية، رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي، يومي السبت والأربعاء، حيث من المتوقع أن يتم استقبال رحلاتها الجوية القادمة من مطار معيتيقة الدولى، بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة المعروف بالمطار القديم، وسط تسهيلات خاصة واحتفاء بركاب الرحلة الأولى التي تهبط في مطار القاهرة.

وبحسب مصادر في مطار القاهرة ، فإنه من المتوقع أن يكون موعد تشغيل رحلتي FLY OYA، ظهرا حوالي الساعة الواحدة مساء، كل يوم سبت وأربعاء من كل أسبوع، على أن تعاود الرحلة المغادرة مرة أخرى من مطار القاهرة إلى معيتيقة  في تمام الثانية ظهرا.

تجدر الإشارة إلى أن شركة FLY OYA الليبية، تشغل رحلات جوية أيضا إلى مدينة الاسكندرية عن طريق مطار برج العرب، حيث تقدم الشركة الوطنية مصر للطيران، كافة الخدمات الأرضية لرحلات الشركة هناك في مطار برج العرب، من معدات ورجال الخدمات على المهبط أيضا.

مطار القاهرة FLY OYA FLY OYA الليبية مطار معيتيقة

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