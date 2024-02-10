برنامج "نتوحد من أجلهم" يواصل تدريب أطفال التوحد في نادي شدوان الرياضي بالغردقة

واصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر جهودها في دعم وتطوير مشروع "نتوحد من أجلهم"، الذي يهدف إلى تقديم الرعاية والتدريب لأطفال التوحد، من خلال الأنشطة الرياضية والترويحية في نادي شدوان الرياضي بالغردقة.

يأتي هذا المشروع الإنساني الذي ينظمه إدارة برامج التنمية الرياضية بالتعاون مع الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بوزارة الشباب والرياضة، في إطار السعي المستمر لدمج أطفال التوحد في المجتمع وتعزيز قدراتهم ومعنوياتهم.

تحت شعار "نتوحد من أجلهم"، يتم تنظيم التدريبات الأسبوعية للأطفال التوحد في نادي شدوان الرياضي، حيث يتلقون تدريبات متخصصة من قبل مدربين ذوي خبرة في مجال التوحد والرياضة.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرات الأطفال التوحد وتحسين مهاراتهم الاجتماعية من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية، مما يسهم في تحسين جودة حياتهم وزيادة اندماجهم في المجتمع.

وتعكس استمرارية هذا البرنامج التزام الجهات المعنية بتقديم الدعم اللازم للفئات الخاصة، وتحقيق رؤية شاملة لتحسين الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الشريحة المهمة من المجتمع.

يُشير إلى أن البرنامج يحظى بتفاعل إيجابي من قبل أولياء الأمور وأفراد المجتمع المحلي، الذين يشيرون إلى أهمية هذه الجهود في بناء جيل صحي ومتوازن يسهم في تطوير المجتمع بشكل عام.

وبهذا، يستمر مشروع "نتوحد من أجلهم" في تحقيق أهدافه وتقديم الدعم والرعاية لأطفال التوحد، مما يعكس التزام الشباب والرياضة بتعزيز الشمولية وتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع.