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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

محافظ الغربية يتابع حملات النظافة والتجميل بالقرى والمراكز

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم السبت، جهود الوحدات المحلية في مراكز ومدن وقرى المحافظة، في مواصلة أعمال النظافة والتجميل على مدار اليوم، وذلك من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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وشدد المحافظ خلال متابعته على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق.

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الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الخدمات للمواطنين الحركة المرورية الشوارع والميادين السبت المدن والأحياء المرورية

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