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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العلاج الحر بالدقهلية توجه 27 إنذاراً وتوصى بإغلاق 11 منشأة مخالفة

حملات تفتيش
حملات تفتيش

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة العلاج الحر خلال الاسبوع الماضى في تعقب المنشآت الطبية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة وذلك بهدف التصدي للمخالفات بتلك الاماكن.

وأكد وكيل الوزارة، على استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

و أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق العلاج الحر قام خلال الأسبوع  الماضى بالمرور على 125 منشأة طبية ، تشمل 34 عيادة خاصة فضلاً عن 37  مركزا طبيا ومعملاً، من بينها 7 مراكزاُ ومعملاً دون ترخيص .
 


كما أشار إلى أن المنشآت التى تدار دون ترخيص بلغ 5 منشآت فيما تم رصد 7 منشآت مخالفة  لاشتراطات مكافحة العدوى،  علاوة على توجيه 27 إنذاراً واستصدار قرارات إغلاق لنحو 11 منشأة مخالفة.

 

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