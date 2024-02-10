جيش الاحتلال يقصف منطقة بنت جبيل بجنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن قصف قواته لمبنى يستخدمه حزب الله في منطقة بنت جبيل بجنوب لبنان ونقطة مراقبة في منطقة مركبا.

وفي الليلة الماضية، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه ضرب أيضًا مركز قيادة لحزب الله وموقعًا آخر تستخدمه وحدة الدفاع الجوي التابعة للحزب.

في الوقت نفسه، قال جيش الاحتلال إن الإنذارات المشتبه بها لتسلل طائرات بدون طيار التي انطلقت في شمال إسرائيل في وقت سابق تم التأكد من أنها إنذار كاذب.

وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، بأن صفارات الإنذار انطلقت في بلدة أفيفيم، في حين انطلق إنذار من تسلل طائرات بدون طيار في إفتاح، المجلس الإقليمي مفووت حرمون، راموت نفتالي، مالكيا، ديشون، لهافوت هباشان، كفر بلوم، شامير، كفر سولد، أمير، نيوت مردخاي، سديه نحميا وجونين.

وتأتي صفارات الإنذار بعد يوم من إطلاق حزب الله وابلا من أكثر من 30 صاروخا على شمال إسرائيل.