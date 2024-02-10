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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عربية النواب تناقش مستجدات الأوضاع في فلسطين وجهود وقف إطلاق النار

مجلس النواب
مجلس النواب

يشهد اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، يوم الأثنين المقبل، مناقشة آخر المستجدات في القضية الفلسطينية، لاسيما في ضوء التحركات المصرية من أجل تهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النار، واستمرار وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأكد أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الاجتماع سيتطرق للجهود المصرية المستمرة من أجل وقف معاناة الشعب الفلسطينين، وكذلك الجهود الرامية إلى العودة للمفاوضات، والتوصل إلى قرار بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار النائب، إلى أن الاجتماع سيتعرض كذلك للإدعاءات الأمريكية المغلوطة، وفقا لما جاء على لسان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن معبر رفح الحدودي، مؤكدا أن مصر على مرأى ومسمع من العالم، أول المناصرين للقضية الفلسطينية، وظهر ذلك جليا منذ اندلاع عمليات طوفان الأقصى في أكتوبر الماضي.

وأوضح أباظة، أن معبر رفح لم يتم إغلاقه على الإطلاق، بينما تعرض للقصف، وقامت السلطات المصرية برفع كفاءته ليتمكن من عبور الشاحنات المحملة بالمعونات للشعب الفلسطيني.

وقال رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان: موقف مصر واضح من دعمها للقضية الفلسطينية، والحفاظ عليها، ورفض كافة أشكال التهجير لأهالي قطاع غزة، مشيرا إلى أن الفلسطينين أنفسهم يقدرون الجهود المصرية في حل القضية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا أحمد فؤاد أباظة، كافة القوى الدولية إلى مساندة الموقف المصري في دعم القضية الفلسطينية، لاستكمال جهود وقف إطلاق النار، منعا للتصعيد في المنطقة، محذرا من أن استمرار التصعيد سيعود بعواقب وخيمة على الجميع.

مجلس النواب القضية الفلسطينية احمد فؤاد اباظه لجنة الشئون العربية النواب

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