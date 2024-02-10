خبير تكنولوجيا يحذر من امتلاك الأطفال أقل من 12سنة حسابات على السوشيال

قال المهندس أحمد طارق خبير التكنولوجيا والمعلومات في فقرة المذيع الصغير التي يقدمها برنامج 8 الصبح الذي يذاع على قناة “دي ام سي”، تقديم الإعلامية داليا أشرف، إن الذكاء الاصطناعي قد يكون خطرا على الأطفال والكبار إذا لم يتم توجيهه بالشكل الصحيح.

ونفى طارق اقتصار الذكاء الاصطناعي على تغيير الصور بشكل غير واقعي، مؤكدا أن هذه التكنولوجيا الحديثة تعد “ذهب المستقبل” على حد وصفه.

وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات أنه ينبغي توجيه الطفل بشكل صحيح من الأبوين، موصيا بضرورة مشاركة الأهالي لأطفالهم حال استخدام الذكاء الاصطناعي.

وتابع: لا ينبغي للطفل أقل من ١٢ عاما امتلاك حساب خاص به في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.، وتحدث طارق عن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل إبداعي عن طريق الأسئلة النقدية.

تحذير من استخدام الذكاء الاصطناعي

وأكمل: طرح الأسئلة يمكن أن يكون باللغة العامية ويتولد عن الإجابة المزيد من الأسئلة وهكذا، لكنه حذر من استخدام الذكاء الاصطناعي في حل الواجبات المنزلية بالنسبة للأطفال حتى لا يجمد الإبداع عن الأطفال.