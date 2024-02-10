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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مفاجأة سارة من أوبو ووان بلس.. 100 ميزة بالذكاء الاصطناعي لهذه الهواتف

أوبو ووان بلس يحتضنان
أوبو ووان بلس يحتضنان الذكاء الاصطناعي

تستمر تقنيات الذكاء الاصطناعي في النمو في شعبيتها، حيث سنري قريبا التقنية الثورية في العديد من المنتجات والخدمات.

وبطبيعة الحال، الشركات المصنعة للهواتف الذكية ليست استثناء، بعد أن قدمت سامسونج تقنية Galaxy AI مع سلسلة S24، تحذو شركتا أوبو ووان بلس حذوها، بطرح تحديث ColorOS New Year Edtion المدعوم بالذكاء الاصطناعي لملايين المستخدمين، والذي يوفر أكثر من 100 ميزة جديدة للذكاء الاصطناعي مصممة لتعزيز الإنتاجية والإبداع وتجربة المستخدم.

 

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أوبو ووان بلس يحتضنان الذكاء الاصطناعي

تهدف تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الهواتف الذكية إلى جعل حياتنا اليومية أسهل، ومن إحدى ميزات الذكاء الاصطناعي التي ستأتي مع تحديث ColorOS New Year Edition هي ملخص مكالمة الذكاء الاصطناعي.

وتقوم هذه الميزة بتحليل مكالماتك الهاتفية بذكاء، وتسجيلها وتسليط الضوء على النقاط المهمة بها، ويمكنها أيضا إنشاء قوائم مهام وتذكيرات بناءً على المحادثة، مما يوفر عليك متاعب تدوين الملاحظات أثناء مكالمات الاجتماعات الطويلة.

ميزة أخرى مهمة تأتي لهواتف أوبو ووان بلس مع هذا التحديث، وهي ميزة AI Eliminating، باستخدام هذه الميزة، يمكنك إزالة الأشخاص أو الأشياء غير مرغوب فيها من الصور الملتقطة بكاميرا الهواتف الذكية، إلى جانب إجراء تعديلات سريعة وسهلة على الصورة.

وباستخدام ميزة أخرى مدعمة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك تصميم بطاقات تهنئة مخصصة بمساعدة مجموعة كبيرة من الاقتراحات والقوالب التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وبالإضافة إلى ذلك، باستخدام ميزة Photo Studio، يمكنك تطبيق مرشحات وقوالب احتفالية على صورك تحمل سمات مميزة، مما يمنحها مظهرا ممتعا واحتفاليا.

وكما أصبح المساعد الافتراضي لـ أوبو، أكثر ذكاءً وأكثر وظيفية من أي وقت مضى بفضل الذكاء الاصطناعي، وتدعي الشركة أنها توفر اقتراحات للإجابة على الأسئلة التي قد تبحث عنها، ويمكنه أيضا اقتراح وصفات لبعض الوجبات، والمساعدة في إنشاء التحيات والنصوص والمحتويات المكتوبة الأخرى،.

وتشمل قائمة الهواتف التي ستحصل على ميزات الذكاء الاصطناعي من أوبو النماذج التالية:

سلسلة أوبو Oppo Find X7
سلسلة أوبو Oppo Find X6 
سلسلة أوبو Oppo Find N3 

سلسلة أوبو Oppo Reno 10
هاتف Oppo Reno11
هاتف Oppo Reno11 Pro

ومن بين هواتف وان بلس المؤهلى للحصول على تحديث، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الأجهزة التالية:

هاتف OnePlus Ace 2
هاتف OnePlus Ace 2 Pro
هاتف OnePlus Ace 3
سلسلة OnePlus 12
سلسلةOnePlus 11

أوبو وان بلس الذكاء الاصطناعي ColorOS New Year Edition ميزات الذكاء الاصطناعي

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