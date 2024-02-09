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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحفة أوبو الجديدة.. أرخص هواتف Reno 11 بمواصفات جبارة

Reno 11 F 5G
Reno 11 F 5G

كشفت شركة أوبو Oppo، النقاب عن هاتفها الذكي الجديد Oppo Reno 11F 5G، وهو ما يمثل أحدث إضافة إلى سلسلة الفئة المتوسطة الجديدة من الشركة "رينو 11"، والذي يتميز بكاميرات ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل وهيكل حاصل على تصنيف IP65.

مواصفات أوبو Oppo Reno 11F 5G

يتميز هاتف أوبو الجديد Reno 11F 5G، بشاشة كبيرة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، تدعم دقة FHD+، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومعدل أخذ عينات باللمس 240 هرتز، ومجموعة ألوان DCI-P3 بنسبة 100 %، وكثافة 394 بكسل في البوصة، ونظام تعتيم PWM بتردد 2160 هرتز.

 

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وفي المقدمة، يحتوي هاتف أوبو Reno 11 F 5G، على كاميرا سيلفي مزودة بمستشعر سوني IMX615 بدقة 32 ميجابكسل، و تحتوي اللوحة الخلفية للجهاز على كاميرا رئيسية OmniVision OV64B، بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة IMX355 فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو OmniVision OV02B10 بدقة 2 ميجابكسل.

وينبض داخل هاتف أوبو Reno 11 F 5G، معالج ميدياتك من نوع Dimensity 7050، والذي تم إقرانه بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x، وما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

Oppo Reno 11F 5G

ويحزم هاتف أوبو Reno 11 F 5G، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 67 وات، ويعمل الجهاز بواجهة المستخدم ColorOS 14، المستندة إلى نظام التشغيل Android 14.

ويقدم الجهاز ميزات أخرى، مثل شريحتي اتصال SIM، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكة Wi-Fi 6، وتقنية Bluetooth 5.2، ونظام تحديد المواقع العالمي GPS، وتقنية الاتصال قريب المدي NFC، ومنفذ شحن USB-C، وفتحة بطاقة microSD، ويتميز هاتف أوبو Reno 11F 5G على هيكل حاصل على تصنيف IP65، بأبعاد تبلغ 161.1 × 74.7 × 7.54 مليميتر ويزن 177 جراما، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع ضمن الشاشة للأمان البيومتري.

وحددت أوبو سعر هاتف Reno 11 F 5G، بـ 307 دولار أمريكي (أي ما يعادل 9.480 جنيها مصريا)، وهو متوفر للبيع في تايلاند باللون الأزرق والأخضر والبنفسجي.

Reno 11 F 5G
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