كاف ينقذ الأهلي من فخ المغرب قبل كأس العالم للأندية 2025.. تفاصيل

أنهى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الجدل المثار في الأيام الماضية بشأن تضارب مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب مع منافسات كأس العالم للأندية في أمريكا التي يشارك فيها النادي الأهلي.

وأكد رئيس "كاف" باتريس موتسيبي خلال المؤتمر الصحفي الأخير بكوت ديفوار على هامش نهائي كأس أمم إفريقيا، أنه حتي الآن لم يتخذ أي قرار بشأن موعد انطلاق كأس الأمم الافريقية 2025، مضيفا:" الاتحاد المغربي أعلن عن إقامتها في صيف 2025 لكن لم نعتمد هذا الموعد حتي الآن.

وأكد موتسيبي أنه سيتم اتخاذ قرار بالموعد النهائي في الفترة المقبلة بما يتناسب مع بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي يشارك فيها النادي الأهلي، مما يحل المشكلة المتعلقة بتضارب المواعيد ويمنع تكرار ما حدث للأهلي في عام 2022.

وشدد موتسيبي، على عدم وضع الأهلي أو غيره من الأندية الإفريقية في مأزق تعارض بطولاتها مع المنافسات الدولية الخاصة بـ "فيفا.

وأكد ضرورة بذل الجهود من "كاف" لإيجاد موعد مناسب لأمم إفريقيا 2025 بالتنسيق مع "فيفا"، خاصة في ظل المناقشات المستمرة مع جياني إنفانتينو، رئيس "فيفا".