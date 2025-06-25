لأوّل مرة.. مُسلم يفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لرئاسة بلدية نيويورك

في سابقة سياسية تاريخية، فاز السياسي المسلم زهران ممداني، بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لرئاسة بلدية نيويورك، متغلبًا على منافسين بارزين، في مقدمتهم الحاكم السابق أندرو كومو.

وينحدر ممداني من أصول أوغندية وهندية، ويُعد أول مرشح مسلم يحقق هذا التقدم اللافت نحو رئاسة واحدة من أهم مدن العالم سياسيًا واقتصاديًا.

ويُعرف ممداني بانتمائه إلى التيار الاشتراكي الديمقراطي، وقد ركزت حملته على قضايا العدالة الاجتماعية، المساواة، وتكاليف المعيشة، مما أكسبه دعمًا واسعًا من الشباب، والأقليات، واليسار التقدمي في المدينة.

ورغم شعبيته المتزايدة، واجه ممداني هجومًا من جماعات مؤيدة لإسرائيل، التي اتهمته بـ"معاداة السامية" بسبب دعمه لحركة BDS الداعية لمقاطعة إسرائيل.

ورد ممداني على هذه الاتهامات قائلاً: “موقفي سياسي وليس دينيًا، أرفض الكراهية بكل أشكالها، بما فيها معاداة السامية”.

ويُعتبر فوز زهران ممداني، خطوة فارقة تعكس تغيرًا في ملامح السياسة الأمريكية المحلية، خاصة في مدن كبرى كـ نيويورك، حيث بدأت أصوات الأقليات والمهمشين تلعب دورًا حاسمًا في رسم مستقبل المشهد السياسي.