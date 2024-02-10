اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الاحتلال يتعمد عرقلة دخول المساعدات إلى غزة

أكد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزةومنخرطون في حوار من الأطراف كافة من أجل تقدم المساعدات، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، إن سلطات الاحتلال تتعمد عرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 28.064 شهيدا و67.611 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وذكرت الصحة في بيان لها أن قوات الاحتلال ارتكبت 16 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 117 شهيدا و152 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المستمر علي مناطق مختلفة من قطاع غزة وذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على ‎غزة يومها الـ127.