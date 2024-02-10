أمين عام الجامعة العربية يحذر من تبعات خطيرة لاستهداف الاحتلال منطقة رفح

حذر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، من التبعات الخطيرة لقيام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منطقة رفح الفلسطينية بقطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

في سياق متصل، أصدرت المملكة العربية السعودية، اليوم، بيانا عاجلا للتحذير من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة.

وقال بيان وزارة الخارجية، السعودية : حذّرت المملكة العربية السعودية من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة، وهي الملاذ الأخير لمئات الألوف من المدنيين الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح.

وأكدت المملكة علي رفضَها القاطع وإدانتَها الشديدة لترحيلهم قسريًّا.