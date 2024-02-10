أمل جديد لمبتوري الأطراف.. تطوير يد صناعية تشعر بالدفئ مثل البشر

ذكر تقرير إعلامي أن رجلًا إيطاليًا فقد يده منذ 37 عامًا شعر بإحساس بالدفء أثناء تجربة يد اصطناعية تستخدم مستشعرا يساعد مبتوري الأطراف على الإحساس بدرجة الحرارة، وهو ما يمنح مبتوري الأطراف املا جديدا.



الرجل يدعى فابريزيو، ويبلغ 55 عامًا، وقام خلال التجربة بفرز زجاجات الماء الباردة والساخنة بدقة مكنته من تمييز درجات الحرارة المختلفة، وفقا لـ "هيلث داي".

وأوضح سيلفسترو ميسيرا، الباحث المشارك من كلية سانتانا للدراسات المتقدمة في بيزا بإيطاليا: "للمرة الأولى، نحن قريبون حقًا من استعادة اللوحة الكاملة للأحاسيس لمبتوري الأطراف".

وتمكن فابريزيو أيضًا خلال التجربة من التمييز بين الأذرع البشرية والأذرع الاصطناعية، وهو معصوب العينين، بدقة تصل إلى 80%، بفضل الإحساس بالدفء الذي يوفره جهاز "ميني تاتش" MiniTouch، وبدون الجهاز انخفضت دقته إلى 60%.