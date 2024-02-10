فضيحة أميرة.. حاولت إجهاض نفسها بفتح بطنها بعد حملها سفاحا من ابن شقيقتها

أحال المستشار محمد عبد الموجود المحام العام لنيابات الوادي الجديد الكلية، عامل " لمحكمة الجنايات متهم بالتعدي على خالته وحملها سفاحا بدائرة مركز الفرافرة.

علاقة آثمة مع الخالة



تعود وقائع القضية رقم 1979 لسنة 2023 جنايات مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد إلى تلقي مركز الشرطة بلاغا من مستشفى الفرافرة بوصول " أميرة . أ .ش " 17 عاما ، مصابة بجرح في البطن بعد أن قامت بفتح بطنها بالمنزل للتخلص من حملها سفاحا من نجل شقيقتها المتهم " محمد . ش . ض " 24 عاما ، عامل .



وتوصلت تحريات النقيب خالد عاطف معاون مباحث مركز شرطة الفرافرة إلى أن المتهم " محمد . ش . ض " أقام علاقة آثمة مع خالته المجني عليها " أميرة . أ . ش " 17 عاما نتج عنها حملها سفاحا وقررت المجني عليها التخلص من الحمل فقام بشراء سلاح أبيض وحقنة بنج وقامت بإحداث إصابتها للتخلص من الجنين وأثناء ذلك صرخت مما أدى إلى دخول أهليتها عليها في غرفتها وقاموا بنقلها إلى مستشفى الفرافرة .